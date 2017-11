L'Estat havia preparat un possible assalt al Parlament per les clavegueres i amb helicòpters, segons 'Interviú'

"S'hauria entrat per terra, aire i subsòl". Ho explica una de les tres fonts policials que relaten a la revista 'Interviú' un dels plans que s'havien dissenyat per respondre a un possible atrinxerament del Govern al Parlament després de la DUI. Centenars d'agents d'elit estaven preparats per ocupar el Parlament, fins i tot en cas que centenars de persones els ho haguessin intentat impedir. El pla -previst ja el 10 d'octubre- consistia en el fet que agents antiavalots de la Policia Nacional "netegessin" de possibles manifestants el Parc de la Ciutadella per deixar via lliure al Grup d'Acció Ràpida. Segons 'Interviú', els Mossos, que encerclaven aquell dia el Parlament, havien rebut "advertències molt clares" que haurien de permetre l'accés a les forces de seguretat de l'Estat en cas que els ho haguessin requerit.

Mentre uns entrarien al Parlament per terra, quinze unitats d'elit hi haurien accedit per les clavegueres. Una altra via d'accés haurien sigut els helicòpters, que s'haurien situat sobre el Palau del Parlament per facilitar l'accés policial per la teulada. Una de les fonts consultades per 'Interviú' afirma, però, que el pla "no ha passat mai del nivell teòric" i que "no va arribar a suggerir-se als coordinadors" del dispositiu policial a Catalunya. En tot cas, confirma que es va plantejar l'assalt al Parlament per evitar que els independentistes "s'hi enroquessin".