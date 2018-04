L'Estat es quedarà els 60.000 euros de fiança de Marta Rovira si no compareix aquesta setmana

El Suprem va donar deu dies la setmana passada a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, per presentar-se al tribunal. Si no ho fa, adjudicarà a l'Estat els 60.000 euros de fiança que va pagar el febrer passat per evitar la presó provisional. La lletrada de l'Administració de Justícia del Suprem ha dirigit un escrit al tresorer de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Marcel Padrós -el fiador de Rovira-, en què recorda que si un acusat no compareix o no justifica la impossibilitat de fer-ho, es donarà 10 dies al fiador perquè comparegui o sinó s'adjudicarà la fiança a l'Estat.

El jutge del Suprem Pablo Llarena va ordenar el retorn de les fiances de Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell i Dolors Bassa després que ordenés enviar-los de nou a la presó. Totes aquestes fiances havien estat pegades per al caixa de resistència de l'ANC i Òmnium Cultural, de les quals Padrós n'és el fiador.