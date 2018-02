L'advocat suís de Gabriel: "Els estats de dret no extradeixen a les persones perseguides per motius polítics"

L'advocat suís de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, Olivier Peter, ha replicat el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que no preveu "cap dificultat" per a l'extradició de la diputada anticapitalista i independentista: "Els estats de dret protegeixen i no extradeixen a les persones perseguides per motius polítics". En aquest sentit, ha recordat que "l'article 3 del conveni europeu d'extradició diu clarament que per un delicte com el de rebel·lió no hi ha extradició".

En declaracions a Catalunya Ràdio, Peter ha subratllat que "a Suïssa el delicte de rebel·lió no és exactament el mateix" que a Espanya i els fets que "retreuen" a la seva defensada al país helvètic "no són perseguibles". El lletrat ha informat que Gabriel "no està condemnada, però hi ha una ordre detenció i, per tant, no anirà a Espanya". També ha revelat que no han demanat asil polític per a l'exdiputada de la CUP, però ha reiterat que "si hi ha demanda d'extradició" el sol·licitaran. Un procediment que, en cas de tirar endavant, seria paral·lel al de sol·licitar un permís de residència.

Peter ha explicat que ahir va presentar davant les autoritats suïsses un escrit en el qual va confirmar oficialment que representa Anna Gabriel i la presència del seu client a Suïssa. "Hem recordat -ha afegit-, no només l'obligació de denegar l'extradició per caràcter polític, sinó per vulneració d'una clara exigència d'un judici just en el procediment espanyol". Amb tot, el lletrat ha puntualitzat que no han mantingut cap tipus de contacte informal amb les autoritats del seu país ja que a Suïssa no són partidaris "de contactes informals o de filtracions a la premsa" i han optat per "fer les coses formalment".

També ha subratllat que el cas Falciani i el de la seva defensada "són diferents", ja que el de la dirigent cupaire és "un cas polític". el lletrat ha comentat el cas de Gabriel, que s'ha refugiat a Suïssa per no comparèixer davant el Suprem, per la qual cosa el jutge ha dictat una ordre de detenció nacional, i també el d'Hervé Falciani, que va sostreure dades de la filial suïssa del banc HSBC i va col·laborar amb diversos països per posar al descobert evasors fiscals.

Falciani va ser detingut a Barcelona el 2012 per una ordre internacional que Suïssa va llançar en contra seu, però l'Audiència Nacional va rebutjar aquesta petició. En ser preguntat si hi ha alguna similitud entre els dos casos, ha replicat que "el cas Falciani i el de Gabriel són diferents" ja que el de la seva defensada "és més de caràcter polític, de persecució i defensa dels drets fonamentals".