L'advocat de Puigdemont: "L'única opció que té per ser investit és tornar a Catalunya, on seria detingut"

"L'única opció que té Puigdemont per ser investit és tornar a Catalunya". Així de clar s'ha mostrat aquest dissabte en una entrevista a RAC1 i a Catalunya Ràdio el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, que ha explicat que des de la distància es pot recollir l'acta de diputat, però no ser investit. Així i tot, ha alertat que si Puigdemont torna a Catalunya, "serà detingut immediatament". "No sabem si també aniria a la presó, encara que seria el més probable", ha recalcat. Només, ha dit, hi hauria una manera que Puigdemont pogués evitar la presó: "Quedar-se com a mínim 20 anys a Bèlgica".

L'advocat del president a l'exili ha revelat que ell no li ha donat cap consell sobre el que ha de fer, i que s'ha limitat a "explicar-li les conseqüències de cada opció". "La decisió sobre tornar a Catalunya o no l'ha de prendre ell. És una decisió política i personal", ha ressaltat. "Si Puigdemont ve aquí es pot convertir en un màrtir, però s'ha de valorar si això té prou utilitat", ha afegit.

Sobre el procés judicial, l'advocat de Puigdemont ha fet constar que "hi ha una causa general contra l'independentisme", que comença "amb les declaracions del jutge Vidal i que ha permès requisar llibretes i investigar tota mena de persones". Alonso-Cuevillas ha argumentat que, amb una causa com aquesta, si es compten els alcaldes, "ens en podem anar als mil investigats". "Amb el relat judicial que s'està fent, calculo que la sentència [per als líders sobiranistes] podria ser duríssima, amb penes de presó de lustres", ha conclòs.