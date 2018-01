L'advocat belga de Puigdemont revela que Espanya va retirar l'euroordre perquè sabia que no seria extradit

260x366 L'advocat belga de Puigdemont confirma que Espanya va retirar l'euroordre perquè sabia que no seria extradit L'advocat belga de Puigdemont confirma que Espanya va retirar l'euroordre perquè sabia que no seria extradit

L'advocat belga de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, ha revelat aquest dijous que la fiscalia espanyola va retirar l'ordre de detenció europea contra l'expresident de la Generalitat després dels "contactes" que van mantenir les fiscalies de tots dos països. En una entrevista a 'La Directa', l'advocat ha assegurat que la fiscalia belga va convèncer l'espanyola que Puigdemont i els exconsellers que també són a Brussel·les serien considerats impunes, per la qual cosa els tribunals belgues en rebutjarien l'extradició. "Una vegada entès que perdria el cas, la fiscalia espanyola va decidir retirar l'ordre de detenció europea", ha sostingut Bekaert. Amb tot, ha destacat que la fiscalia belga donava suport a l'extradició, sobretot per mantenir l'amistat amb l'espanyola, i ha insistit que es va esforçar per persuadir el tribunal perquè l'extradició es dugués a terme.

Sobre si Puigdemont i els exconsellers podran tornar a Catalunya, ha deixat clar que només podran fer-ho si es retira l'ordre de detenció a Espanya, i ha constatat que, segons la Constitució belga, no es pot sancionar un càrrec públic per tot el que fa en l'exercici de la seva funció. Així, ha argumentat que si el Parlament flamenc hagués organitzat un referèndum sobre la independència de Flandes, i l'hagués proclamat i executat, "ni amb tots els esforços del món s'haurien pogut enviar els ministres a la presó, això és impossible". "El màxim que es podria haver fet és anar al TC i anul·lar la decisió per inconstitucional. És el que Espanya va fer a través de la retirada de l'autonomia amb el 155, però no es pot castigar el president i els consellers personalment", ha apuntat.

Sobre la separació de poders a Espanya, ha assegurat que vol creure que el govern espanyol no va ordenar als jutges la detenció dels polítics catalans, i ha afegit que formalment no ho pot fer però "de forma informal, mai se sabrà si va passar". "La detenció de consellers catalans per motius polítics no és precisament una mostra d'imparcialitat", ha assenyalat, i creu que els dimonis del passat ressorgeixen quan es toquen determinats temes, i més quan, al seu parer, durant la transició espanyola no es van depurar l'exèrcit, l'administració pública i la magistratura.

"Franco segueix viu"

Per a Bekaert, durant el franquisme hi havia una mentalitat anticatalana que ha ressuscitat recentment: "Quan es tracta de bascos i catalans, l'Estat perd tota la racionalitat. Quan es tracta de la unitat d'Espanya, Franco segueix viu". En relació a la reacció d'Europa, veu evident que el Partit Popular Europeu (PPE) va frenar la condemna de la Comissió Europea a Espanya perquè "l'interès partidista del PPE i la seva majoria al Parlament Europeu estan per sobre de la democràcia", i ha assegurat que Europa no posarà problemes a l'Estat i deixarà que el problema es dessagni.

Així, s'ha mostrat convençut que si els independentistes governen es mantindrà l'article 155 a Catalunya "i Europa no farà res", i ha dubtat que això canviï encara que hi hagi una actitud més moderada dels independentistes. Segons l'advocat, no cal sotmetre's a la voluntat de la majoria quan divulga idees o actes no ètics o criminals, moment en el qual ja no es poden acatar els principis de la democràcia i cal rebutjar la voluntat de la majoria: "En aquest punt, solament es pot ser ètic".

"Amb l'empresonament dels líders polítics catalans per les seves idees polítiques, el sistema espanyol no és ètic. Cometen delictes com a règim triat de manera democràtica i sostinguda per una majoria en la resta de l'Estat [...] Si la majoria dona suport a una actitud antidemocràtica, els catalans no ho han d'acceptar", ha subratllat Bekaert, que ha constatat que el mur de Berlín va caure a través d'un moviment ciutadà, i ha insistit que aquesta és l'esperança que vol traslladar al poble català.