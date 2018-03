L'advocat alemany de Puigdemont anuncia que recorrerà al TC alemany

L'advocat alemany que es fa càrrec de la defensa de Carles Puigdemont des de la seva entrada a la presó de Neumünster –en compliment de l'euroordre espanyola–, Wolfgang Schomburg, ha avançat aquest dijous, després d'una visita al president a la presó, que recorrerà al Tribunal Constitucional alemany per reclamar la llibertat de Puigdemont. En una aparició davant els mitjans, ha demanat al govern d'Angela Merkel que no autoritzi l'extradició.

Schomburg és un destacat penalista que compta amb la Gran Creu del Mèrit de la República Federal d'Alemanya, que atorga el president, i va ser jutge al Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII) a l'Haia i al de Ruanda, amb seu a Arusha (Tanzània).

Exjutge del Tribunal Suprem i amb una llarga experiència en tribunals internacionals, s'ha fet càrrec de la defensa de Puigdemont juntament amb el seu fill, Sören Schomburg, des de diumenge passat. Schomburg, de 69 anys, va començar la seva carrera com a jutge i fiscal a Berlín i va ser secretari d'estat de Justícia a la ciutat reunificada després de la caiguda del Mur.

Després d'exercir uns anys com a advocat, entre el 1995 i el 2000 va ser jutge al Tribunal Suprem alemany, amb seu a Karslruhe, per convertir-se després en el primer alemany elegit per formar part d'un tribunal penal internacional. Així, fins al 2008 va ser jutge al Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII) a l'Haia i al de Ruanda, amb seu a Arusha (Tanzània).

A més de comptar amb la Gran Creu del Mèrit de la República Federal d'Alemanya, que atorga el president alemany, des del 2009 és professor honorari de dret a la Universitat de Durham, al Regne Unit. Segons el seu currículum, treballa al bufet d'advocats Ufer Knauer i compta amb vora dues-centes publicacions sobre dret penal internacional i forma part de l'Organització Internacional de Dret Penal (AIDP), l'Acadèmia de Dret Europeu i l'Institut Max Planck per a dret penal estranger i internacional, amb seu a Friburg (Alemanya).

A la pàgina web del seu despatx es destaca la necessitat d'afrontar els reptes legals de la globalització per protegir "víctimes de causes penals transnacionals", que "es converteixen en dianes" de processos d'extradició o investigacions, i s'ofereix també l'experiència de Schomburg a ambaixades i consolats, encarregats de vetllar pels drets dels seus ciutadans en territori alemany.