L’afer Cifuentes enterboleix la convenció del PP per aturar Cs

El PP ha canviat momentàniament el logotip per introduir una alzina a la seva imatge gràfica. És la protagonista pictòrica ideada pels estrategs de comunicació del partit per a la convenció popular que arrenca avui a Sevilla, que és l’esdeveniment més important del partit en els anys sense congrés. És un bon resum de l’objectiu que perseguien els populars amb aquesta convenció: aturar l’auge de Ciutadans. Mariano Rajoy va convocar la reunió, a la qual assistiran més de 2.000 persones, en plena onada de pressió dels barons regionals, neguitosos per la puixança del partit d’Albert Rivera. Amb l’alzina pretenien mostrar la robustesa del PP, enfront de la imperícia taronja per governar. “És [l’arbre] més robust, ho aguanta tot, té arrels profundes, en el seu tronc poderós està representada la força dels nostres afiliats i les seves branques s’estenen, com la nostra organització, per tots els racons d’Espanya”, explicava el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, quan va presentar la imatge i l’acte.

Però arribat el moment de la veritat, Rajoy i el PP veuen amb resignació com la convenció, ideada per fugir del debat català i de la corrupció, quedarà impregnada justament per aquests dos temes, arran de la polèmica del màster fantasma de Cristina Cifuentes, i amb la situació política a Catalunya encara en convulsió. Ahir la polèmica pel màster va agafar una nova volada després que la Universidad Rey Juan Carlos enviés a la fiscalia la documentació de la investigació del cas, en detectar indicis de delicte, fet que deixava la presidenta madrilenya en una posició encara més delicada, amb una moció de censura impulsada pel PSOE ja registrada i el soci de govern, Ciutadans, començant a perdre la paciència, tot i la decisió inicial de donar-li més temps per explicar l’afer. La fiscalia de Móstoles va obrir diligències, fet que eleva el cas a la justícia.

I l’eclipsi d’aquest cas sobre la convenció està pràcticament assegurat, i ja es va deixar veure durant la presentació davant dels mitjans de l’acte, que va fer el mateix Martínez-Maillo. El PP va distribuir un primer document de planificació de les taules rodones de l’esdeveniment en el qual tenien el minut de glòria tots els dirigents territorials populars, excepte un: Cifuentes. L’oficina de comunicació ràpidament va atribuir a un “error” l’absència, i va repartir un nou document en què apareixia la presidenta madrilenya, però totes les preguntes de la premsa van versar sobre les explicacions del màster de la polèmica.

I ahir es va afegir encara més llenya al foc. Segons va publicar El Confidencial, el tribunal que va avaluar el treball de fi de màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid mai es va reunir, i les tres professores que hi figuren com a integrants mai han format part d’un òrgan d’aquest tipus. Tot i així, des del govern espanyol van seguir arribant mostres de suport a la també presidenta del PP madrileny, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va denunciar una “autèntica caça” a Cifuentes.

Els barons populars reclamaven a Rajoy un enfortiment del perfil ideològic. Rajoy pretenia fer-ho durant la convenció que comença avui, i esperava arribar-hi amb un Govern a Catalunya i uns pressupostos aprovats a l’Estat que haguessin permès mantenir a ratlla Rivera, envalentit en el seu flamant paper de líder de l’oposició. Però no serà el cas.

En lloc d’això, el president espanyol arriba a la convenció més qüestionat internament que mai en els últims mesos i amb la nova patata calenta del màster de Cifuentes, que dibuixa a l’horitzó la possibilitat de perdre la plaça més important que hi ha en joc a les eleccions autonòmiques, previstes per al maig de l’any que ve. Més que per rearmar ideològicament el partit, la convenció haurà de servir per esvair dubtes sobre la continuïtat de Rajoy i mirar d’apagar focs orgànics protagonitzats per la polèmica del màster de Cifuentes.

El no màster de Maroto

I per acabar-ho d’adobar, es va afegir una nova polèmica, quan es va saber que la biografia del vicesecretari de política social i sectorial del PP, Javier Maroto, a la pàgina del seu partit inclou un màster que, segons va dir ell mateix a la Cadena SER, mai va fer, sinó que es tracta d’un programa de lideratge per a la gestió pública de l’Iese, de rang inferior.