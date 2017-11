L’ajuda de Bárcenas acaba en fracàs

El jutge Pablo Ruz ahir devia riure per sota el nas en el seu desterrament al jutjat d’instrucció de Móstoles quan va saber que el cas de la destrucció del disc dur de l’ordinador de l’extresorer del PP enfilava cap al judici oral. Perquè va ser precisament ell qui, durant la instrucció dels papers de Bárcenas o de la comptabilitat B del PP, va enviar l’assumpte a la Plaza de Castilla [seu de l’Audiència Provincial] perquè s’investiguessin presumptes delictes de danys informàtics.

La causa, iniciada per una denúncia de Luis Bárcenas, la va arxivar primer al jutjat 32 de Madrid la jutge titular, Ángeles Collazos, el setembre del 2013; i l’Audiència Provincial la va reobrir amb l’argument que la magistrada havia tancat el cas sense haver practicat cap diligència. A més, l’arxiu dels documents es va evaporar i es va haver de reconstruir el sumari amb ajuda de l’Audiència Nacional. I això només va ser l’aperitiu. La jutge Rosa María Freire, després de fer-se càrrec del jutjat 32 de Madrid, va reiniciar la instrucció. Va interrogar tots els imputats i el 26 de juliol va concloure que s’havien comès presumptes delictes de danys informàtics i encobriment. L’acció s’havia de fer contra el PP com a persona jurídica; i també contra Carmen Navarro, tresorera estatal; Alberto Durán, cap dels serveis jurídics del partit, i José Manuel Moreno, el responsable informàtic que va destruir el disc dur. Just després de dictar la interlocutòria de conclusió, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i la diputada Celia Villalobos van atacar, a finals de juliol del 2016, la jutge Freire.

El PP ajorna l’acusació

Quan Rajoy estava en ple procés d’investidura el 2016, el PP va fer tot el que va poder per evitar ser el primer partit que s’asseia al banc dels acusats com a persona jurídica. La jugada mestra va ser fer-li saber sigilosament a Bárcenas que seria bo per a ell que es fes enrere en la denúncia. El 13 de setembre l’extresorer, que ja havia anunciat a través de la seva defensa que presentaria un escrit d’acusació contra el PP, va elevar, per a sorpresa del seu lletrat, un text de renúncia. L’advocat del PP, l’extinent fiscal de l’Audiència Nacional Jesús Santos, va recusar la jutge Freire en dues ocasions consecutives. I la interlocutòria de conclusió va ser recorreguda davant l’Audiència Provincial de Madrid.

La conclusió del cas, doncs, es va retardar més d’un any, sumat als retards anteriors. Rajoy va poder ser investit sense la notícia que el PP s’asseuria com a persona jurídica acusada. La jutge Freire, per tant, ha sortit il·lesa dels atacs polítics del PP i del bloqueig de la causa pels recursos dels populars. La Fiscalia de Madrid va escortar el PP fins a l’últim moment. L’Audiència Provincial ha desestimat cinc recursos: un d’ells és de la Fiscalia.