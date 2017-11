L'alcalde de Castellar del Vallès deixa el PSC pel seu suport al 155

L'alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, ha anunciat aquest dimarts que abandona el PSC, el partit en què ha militat els darrers 17 anys. Esdevé així el segon alcalde que abandona els socialistes catalans pel seu suport a la suspensió de l'autonomia catalana, després que ho fes també el de Terrassa, Jordi Ballart.



Ignasi Giménez ha anunciat la seva dimissió a través dels seus perfils a les xarxes socials, com a compliment de la seva promesa de "trencar el carnet del PSC" si el partit donava suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Demano respecte per la meva decisió. No vull fer mal a ningú, però penso que és el que he de fer en aquestes circumstàncies. pic.twitter.com/oJxVTibRwQ — Ignasi Giménez Renom (@ignasicastellar) 6 de novembre de 2017

A Twitter i a Facebook, Giménez va penjar la seva carta de renúncia amb el mateix text introductori: "Demano respecte per la meva decisió. No vull fer mal a ningú, però penso que és el que he de fer en aquestes circumstàncies. Sóc i em sento socialista i continuaré treballant per Castellar i els seus ciutadans i ciutadanes".

El PSC té majoria absoluta a Castellar a través del grup municipal Som de Castellar-PSC, però Giménez creu que, donades les circumstàncies, no pot "continuar com a membre del PSC".



"Ara que em sento més socialista que mai, prenc una decisió personal i dolorosa, però convençut del paper que em toca dur a terme com a alcalde de Castellar", ha afegit. Ginémez diu que vol "cosir costures" que veu entre els seus amics i veïns: "Ara més que mai he de fe d'alcalde de tots, en llibertat i sense condicionant".