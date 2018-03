L'alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera, es postula com a futur president de l'AMI

El consell directiu de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha acordat avui presentar la candidatura de l'alcalde del Port de la Selva (Alt Empordà), Josep Maria Cervera, per presidir l'entitat en substitució de Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, que va deixar la presidència a mitjans de gener per la seva condició d'inve stigada per Pablo Llarena en la causa sobre l'1-O, com va avançar l'ARA. Aquesta candidatura de consens que també preveu renovar la vicepresidència primera, que recaurà en Annabel Moreno, l'alcaldessa d'Arenys de Mar.

La candidatura se sotmetrà a votació el 15 de març durant l'Assemblea General de l'AMI, que se celebrarà al Teatre Ateneu de Tàrrega i on s'han convocat els gairebé 800 ajuntaments que formen part de l'entitat, així com també altres ens locals. Tot i així, en els pròxims dies s'acabarà de perfilar algun canvi en els òrgans de direcció de l'AMI.

Josep Maria Cervera és alcalde pel PDECat des del 2011, tot i que també compagina les seves tasques a l'alcaldia amb la de conseller comarcal de Medi Ambient al Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Cervera va ser un dels fundadors de l'AMI l'any 2011 i durant els set anys des de la seva creació sempre ha format part de la comissió executiva com a tresorer.



D'altra banda, Annabel Moreno és l'alcaldessa d'Arenys de Mar per ERC des del 2016 i alhora consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme. Previsiblement Moreno ocuparà la vicepresidència primera de l'entitat, mentre que la vicepresidència segona continuarà en mans d'Eudald Calvo, alcalde d'Argentona per la CUP.