L'ambaixador rus nega cap "ingerència" a Catalunya

L'ambaixador de Rússia a Madrid, Iuri Korchagin, ha garantit aquest dijous al Congrés el seu suport a la "integritat territorial d'Espanya", i ha negat l'existència d'"ingerències russes" a la crisi catalana. En una carta remesa a José Manuel García-Margallo, president de la Comissió Mixta de Seguretat Nacional, Korchagin es refereix a l'informe de la investigadora del Real Instituto Elcano Mira Milosevich-Juaristi, que afirmava que "Rússia és a la guerra d'informació amb Espanya i la resta dels països europeus". Precisament avui, García-Margallo havia demanat la compareixença de l'ambaixador rus a Espanya davant aquesta comissió.

Korchagin explica en la carta que les afirmacions de l'informe, "segons tots els diaris, van ser interpretades per la majoria dels membres de la Comissió com a dades fiables", malgrat que la investigadora va admetre que no en tenia "proves materials ni empremtes informàtiques". A més, lamenta que la posició de l'ambaixada no es tingués en compte a la comissió.

"M'atreveixo a recordar-li, senyor president, que l'ambaixada de Rússia a Madrid va expressar la postura oficial del nostre país, que consisteix a donar un suport total a la integritat territorial d'Espanya i defineix la situació a Catalunya com un procés intern amb el qual no tenim res a veure", destaca la carta. L'ambaixador també lamenta les declaracions del subdirector general del Centre Criptològic Nacional, Luis Jiménez, que va assegurar que durant la crisi a Catalunya no es va detectar "cap ciberatac procedent de països externs", tampoc de Rússia.

L'ambaixador rus va desmentir les afirmacions de l'informe, que també assegurava que "Moscou fa servir la guerra de la informació com a estratègia militar". Per desmuntar l'acusació, l'ambaixador també remet al Congrés i demana que s'entreguin als diputats extractes de la doctrina de la seguretat d'informació russa, que considera que deixen clar que "no és cert" que la guerra de la informació sigui entre les seves estratègies militars. A més, adjunta la còpia d'una altra carta, que va remetre el 16 de novembre al Real Instituto Elcano, en què considera "fal·làcies infundades" les afirmacions de la investigadora i expressa la seva "sorpresa" i "indignació".

Segons Korchagin, "aquestes afirmacions propicien un ambient hostil, sembren enemistat cap als russos, incloent-hi els que viuen a Espanya o pensen viatjar a aquest país". L'ambaixador manifesta a l'institut, a més, la seva sorpresa pel fet que aquest informe el publiqui una institució patrocinada per organismes oficials espanyols. "A més, el títol 'real' de la institució suggereix que aquests enfocaments podrien ser compartits per la Corona", apunta abans de concloure que "la feina d'investigació científica no s'ha de suplantar amb crides a desemmascarar enemics".

La mesa i els portaveus de la Comissió Mixta de Seguretat Nacional s'han de pronunciar ara i decidir sobre la compareixença perquè Korchagin intervingui en una sessió que se celebraria, en tot cas, després de les eleccions catalanes.

El 17 de novembre, el ministeri d'Assumptes Exteriors va transmetre a l'ambaixador rus que Espanya "de cap manera" va voler assenyalar el govern rus com a responsable de la difusió de notícies falses sobre la situació de Catalunya.