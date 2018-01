Lamela cita Pérez de los Cobos com a testimoni i posa l'ull en l'actuació dels Mossos pel referèndum

La jutge instructora de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que investiga Josep Lluís Trapero i Teresa Laplana per presumpte delicte de sedició, ha ordenat noves diligències per continuar amb el procediment judicial, totes orientades a portar llum sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra pel referèndum. Lamela ha citat com a testimoni el coordinador del dispositiu policial de les forces de seguretat de l'Estat per l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, perquè declari el 14 de febrer a les cinc de la tarda. De los Cobos ja està citat també al Tribunal Suprem l'1 de febrer. La causa contra Trapero i Laplana es va originar pels fets del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia, però ara posa el focus en l'1-O.

A més, la magistrada sol·licita el pla operatiu del dispositiu Agora dels Mossos, que es va crear per augmentar la vigilància terrorista després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Lamela vol esclarir si aquest dispositiu va servir també per aplicar mesures de seguretat i protecció a membres del Govern els dies previs a l'1-O i la mateixa jornada del referèndum en el marc de la comissió TIC, de la qual la jutge demana també l'acta de creació.

Lamela també demana a la Fiscalia Superior de Catalunya i les provincials còpies de tots els informes escrits i presentats pels Mossos en compliment de les instruccions del ministeri públic relacionades amb el referèndum. En concret, la magistrada també demana el contingut de la intervenció del conseller d'Interior, Joaquim Forn, durant una reunió celebrada al departament el 14 de setembre de 2017. També l'acta de la reunió de la Junta de Seguretat que va tenir lloc el 28 de setembre al mateix espai, a la qual va participar el secretari d'Estat de Seguret, José Antonio Nieto.

Vigilància de Policia Nacional a Mossos

Tal com publica aquest dilluns l'ARA, la Policia Nacional va dedicar una suma important d'efectius a fer tasques de vigilància a Mossos d'Esquadra durant el referèndum. En les diligències que demana Lamela, també hi ha la petició d'informes en què s'especifiqui la investigació d'actuacions concretes de membres dels Mossos i vídeos que ho reflecteixin.