La jutge Lamela pren declaració al comissari Villarejo i la resta de detinguts de l'operació Tàndem

La jutge Carme Lamela pren declaració aquesta tarda al comissari jubilat José Manuel Villarejo i a la resta de detinguts de l'operació Tandem. Tot i que la detenció de VVillarejo es va produir per ordre del jutge Diego de Egea, reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6, ho va fer en en auxili del Jutjat central número 3, que correspon a Lamela.

A més de Villarejo, que va ser detingut divendres acusat de lucrar-se amb serveis especialitzats d'intel·ligència i facilitar l'entrada il·legal de ciutadans no comunitaris al territori espanyol, la jutge Lamela interrogarà un altra veterà de la policia, Carlos Salamanca, actual comissari en cap de la Unitat Central contra les Xarxes d'Immigració il·legal i Falsificació (UCRIF); a la dona de Villarejo, Gema Alcalá; i un quart detinguut de qui es desconeix la identitat. Tots ells estan acusats de delictes de suborn de funcionaris, blanqueig de capitals i contra els drets dels ciutadans estrangers.

A més de l'operació Tàndem, Villarejo és investigat, entre altres causes judicials, per l'Operació Catalunya. Fa poc va ser citat com a testimoni en relació amb un llapis de memòria 'fantasma' amb proves contra Jordi Pujol.