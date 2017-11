Els fiscals de l'Audiència silencien el seu pacte davant Lamela

La magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, ha ignorat aquest dijous les peticions per suspendre les declaracions de vuit membres del Govern després que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, decidís admetre l'ajornament de les compareixences dels membres de la mesa del Parlament fins el dijous de la propera setmana. Mentre els fiscals de la sala del Suprem, Consuelo Madrigal i Fidel Cadena, van considerar pertinent aquesta suspensió, els fiscals de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo i Pedro Rubira, van callar i van deixar a la magistrada Lamela saltar-se l'ajornament.

Durant el matí, a primera hora, segons va poder confirmar l'ARA, havia tingut lloc una reunió dels fiscals del Suprem i de l'Audiència Nacional. Els quatre fiscals apuntats van unificar criteris davant la declaració dels 16 querellats (els sis membres de la mesa del Parlament, els vuit membres del Govern de la Generalitat més l'exconseller Vila).

Si se sol·licitava la suspensió de les declaracions, donada la velocitat de la citació (van ser comunicades el dimecres dia 1 a les 10.15h) la Fiscalia no s'hi oposaria.

Posició comuna, doncs, al Suprem i a l'Audiència Nacional. Aquest era l'acord. Existia consciència de la celeritat de la citació i que les dues querelles exigien temps de lectura i preparació.

L'advocat Andreu Van den Eynde, defensor de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i lletrat de quatre consellers, va enviar al jutjat número 3 de l'Audiència Nacional pel sistema informàtic Lexnet la sol·licitud de l'ajornament de les declaracions a les 10.47 hores del passat dimecres. La jutge Lamela havia citat als vuit consellers i l'exconseller Vila a partir de les 9h del dia següent, dijous 2 de novembre.

El dia següent, és a dir, dijous, va introduir, a les 8.12 hores per Lexnet una petició similar dirigida al Tribunal Suprem, abans de l'inici de les declaracions fixades per a les 9.30 hores de dijous.

Però Van den Eynde va fer més en relació a l'Audiència Nacional. Va enviar un procurador i un advocat per entregar en mà a la secretaria del jutjat de Lamela el document que ja havia enviat per Lexnet. Volia assegurar que tot estava en ordre. Però la funcionària no va acceptar l'escrit perquè, segons va explicar, s'havia de fer tot per Lexnet.



El lletrat Jaume Alonso-Cuevillas, de la seva banda, també va enviar per aquesta via un escrit en el qual sol·licitava la suspensió de les declaracions. Al Suprem, a partir de les 9.30 hores, el magistrat Llarena va informar que havia rebut un escrit en aquest sentit i va demanar l'opinió de les parts. La fiscal de la sala Consuelo Madrigal va explicar que si es produïa indefensió de Carme Forcadell per la premura de la citació, la fiscalia no s'oposaria a un ajornament.



La notícia de la suspensió al Suprem va arribar a oïdes de Lamela, que havia rebut amb disgust la notícia que el lletrat Van den Eynde no estava present a les declaracions de l'Audiència. Lamela es va preguntar per què no estava present si s'havien ajornat les compareixences en el Suprem.



El fet és que Lamela va seguir endavant amb l'interrogatori, malgrat les sol·licituds de suspensió. Els fiscals Carballo i Rubira, tot i l'acord del matí, van callar i van deixar fer a la magistrada. A la interlocutòria la magistrada al·lega que es va assabentar de l'existència de la sol·licitud de suspensió després de les declaracions. Per contra, els fiscals del Suprem van apuntar una indefensió que el jutge va considerar real i, per això, va optar per ajornar les declaracions.



Lamela diu en el seu escrit que no passa res, que els ara empresonats poden declarar tantes vegades com vulguin. Sembla voler dir que el fons li era igual, que havien d'ingressar a la presó en qualsevol cas.