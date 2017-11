L’artífex ocult del 155 desembarca a Barcelona

Ni la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ni el seu delegat a Catalunya, Enric Millo. Si hi ha algú que mou els tentacles de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya és Roberto Bermúdez de Castro, segons apunten fonts de la Moncloa. Secretari d’estat d’Administracions Territorials des de fa un any, quan la vicepresidenta espanyola va passar a prendre les regnes del ministeri (amb aquest nom creat expressament per respondre al Procés), ha sigut el principal arquitecte de l’execució pràctica de la intervenció del Govern.

Molt discret en les formes -no ha fet cap intervenció als mitjans de comunicació recentment-, ha pilotat tot l’engranatge del 155 des del minut u. Durant mesos ha treballat a fons per vestir de legalitat un full en blanc com aquest article constitucional amb desenes d’esborranys sobre la taula. Sense anar més lluny, fa dues setmanes les fonts el situen a la Moncloa -al costat de la vicepresidenta- perquè no se li escapés cap detall del document que el consell de ministres va elevar al Senat. Dinou fulls en què es donava màniga ampla per a una intervenció total.

I l’execució, després de l’aprovació a la cambra alta, també va tenir la seva firma. Aquest aragonès de 46anys va ser l’encarregat de presidir la reunió amb tots els subsecretaris d’estat dissabte passat al ministeri d’Administracions Territorials, situat a l’inici del passeig de la Castellana de Madrid. A tots els va delegar una feina concreta a les conselleries. Dos dies després, dilluns, desembarcava a Barcelona per coordinar la intervenció. No hi ha imatges que en deixin testimoni, però fonts del govern espanyol ho acrediten. L’estratègia de la Moncloa ha sigut vetllar per una discreció total amb els respectius departaments perquè la intervenció sembli “poc invasiva”. Fonts de l’executiu estatal van assegurar que estaven trobant “col·laboració i predisposició” dels alts càrrecs i tècnics de la Generalitat.

L’estada es va allargar fins dimarts, pendent també de la compareixença d’Enric Millo des de la Delegació del govern espanyol, després del consell de ministres extraordinari. Un gest inèdit de l’executiu de Mariano Rajoy: traspassar la comunicació de la capital espanyola a Barcelona. La intenció de Roberto Bermúdez de Castro és continuar instal·lat a la capital catalana de forma intermitent fins a les eleccions autonòmiques anticipades del 21 de desembre. Sempre que pugui continuar mantenint un perfil baix.

Estudi del nou finançament

Mariano Rajoy li va encomanar fa un any la tasca de reconstruir les relacions amb les autonomies, debilitades pel ferri control econòmic del ministeri de Cristóbal Montoro, que fins llavors controlava les administracions públiques. Va arrencar amb l’organització de la conferència de presidents al Senat al febrer. I des d’aleshores ha presidit diverses sectorials, a més d’haver estat en l’equip negociador del concert basc amb el PNB per aconseguir el seu aval als pressupostos generals de l’Estat per al 2017. Al congelador hi té l’estudi del nou sistema de finançament autonòmic. El que havia de ser un dels plats forts d’aquesta legislatura i que, de moment, està en via morta.

L’experiència aragonesa

Íntim de Sáenz de Santamaría -tenen la mateixa edat-, es van conèixer fa més de deu anys, quan compartien càrrecs intermitjos al PP. La carrera de Roberto Bermúdez de Castro, però, va fer un salt quan va ser designat conseller de Presidència i portaveu de l’anterior govern de l’Aragó, el de la líder popular Luisa Fernanda Rudi. Allà va aprendre els engranatges per fer funcionar una comunitat i va començar a fer-se un nom al costat de l’altre Bermúdez de Castro del PP, el diputat i exportaveu adjunt al Congrés José Antonio Bermúdez de Castro, amb qui no manté cap relació de parentiu.

En una entrevista el juliol del 2011 a El Periódico de Aragón, apuntava en la necessitat de negociar noves competències, sempre que arribessin dotades econòmicament. Ara ha sigut l’arquitecte per acabar amb totes les competències de la Generalitat.