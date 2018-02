L'auge de Cs dispara el nerviosisme al PP, que acusa Rivera de viure de les enquestes

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha carregat aquest dilluns contra Ciutadans, a qui acusa de ser "penell" i canviar de posició segons li convé, i tot i admetre que el seu partit no es conforma amb els resultats que li augura el CIS, ha assenyalat que "el PP no viu de les enquestes, altres sí".

En roda de premsa després del comitè de direcció del PP, Maíllo ha assenyalat en qualsevol cas que dit sondeig confirma que el seu partit tornaria a guanyar les eleccions i segueix sent el "preferit" dels espanyols, informa Efe.

També ha restat importància al fet que el líder de Cs, Albert Rivera, sigui el més ben valorat pels espanyols i ha considerat que "tot és conjuntural" i "passatger", a més de considerar que els votants d'esquerra són "molt més implacables" contra el PP i els seus líders en aquest tipus de sondejos.

Tot, ha insistit Maíllo a referir-se al sondeig, és "conjuntural" i ha de "valorar-se en la seva justa mesura".

En qualsevol cas ha insistit a criticar a Ciutadans per moure sempre per pur "interès electoral i partidista", i l'ha qualificat com el "campió de l'abstenció", que no es mulla en determinats assumptes o "quant hi ha algun problema es treu del mig "per no veure afectat.