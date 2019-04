Laura Borràs (JxCat): "La voluntat sorgida de l'1-O no es toca"

La candidata de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha assegurat aquest dissabte que "la voluntat sorgida de l'1-O no es toca", i ha situat la llengua, l'escola i els mitjans públics catalans com a "línies vermelles" del seu programa electoral. Borràs ha afegit que "davant del no sistemàtic de l'Estat, nosaltres volem portar milions de 'sí', i que cada vegada que estiguin en risc els drets dels catalans, hi siguem per denunciar-ho, exigir-los i revertir-los". "Volem ser una muralla humana amb els valors republicans per defensar tot el que està en joc, que són els principis democràtics essencials i impedir fer passos enrere", ha assegurat.

La número 2 al Congrés ha presentat el seu programa electoral, un document de 100 pàgines que gira al voltant de tres eixos. El primer reivindica l'opció de JxCat com a vot útil; el segon incideix en les reivindicacions de l'independentisme sobre "democràcia i limitació dels drets fonamentals", "ofegament econòmic i financer" i "greuges en diferents àmbits i sectors", i el tercer apartat són mesures per recuperar l'estat del benestar, amb propostes com l'increment del salari professional o la rebaixa de l'IVA cultural.