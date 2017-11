'Le Nouvel Observateur' elogia l'estratègia de Carles Puigdemont

El setmanari francès ' Le Nouvel Observateur' ha elogiat Carles Puigdemont aquest divendres en un editorial en què diu del viatge del president a Brussel·les que és "un cop ben pensat, ben organitzat i preparat amb temps". L'article assegura que, amb aquest moviment, Puigdemont té "avantatges" sobre Madrid, entre els quals destaca el caràcter "no-violent" del moviment independentista i el "discurs pro europeu".

L’editorial, signat pel periodista Jean-Baptiste Naudet, subratlla la manera com Puigdemont ha posat "davant dels ulls de tothom la desproporció" entre el que demana per a ell la fiscalia espanyola i el seu "crim": "haver declarat la independència de manera pacífica i democràtica". Un altre avantatge que assenyala l’editorial és el fet que Puigdemont, amb la seva estança a Brussel·les, evita "el que més por li fa": que sorgeixi la violència a Barcelona arran de la seva detenció, fet que "desacreditaria" la "revolució catalana", democràtica i pacífica. A més, valora que, des de Bèlgica, Puigdemont "continua dirigint el moviment independentista a distància, cosa que no podria fer des d’una cel·la a Madrid".

Unes eleccions amb "aparença de referèndum"

L'editorial destaca que Carles Puigdemont "utilitzarà tots els recursos jurídics", per molt que "Bèlgica executi l’euroordre provinent d’Espanya". Per aquesta raó, la publicació valora la possibilitat que Puigdemont no sigui a la presó abans del 21 de desembre i pugui presentar-se, "si vol", a les eleccions perquè "encara no estarà condemnat". Per a 'Le Nouvel Observateur', el 21-D seran unes eleccions que tindran "l’aparença d’un referèndum d’independència".

El precedent català a la UE

Pel que fa a l’actitud de la UE, el setmanari francès subratlla que el president català "mostra als europeus", que assegura que estan "preocupats" per la desintegració del club comunitari, "que el moviment independentista català no està en contra d’Europa". Els catalans, assegura, són "més pro europeus que Madrid". En el text, es diu que el president "ja ha aconseguit europeïtzar i internacionalitzar la crisi i Catalunya". Puigdemont és un president català que l'editorial descriu com el "fill d’un pastisser humil d’un poble català", però alhora com un "viatger de conviccions sòlides, democràtiques i europees".

‘Le Nouvel Observateur’ és un dels setmanaris d'àmbit nacional de més tirada a França.