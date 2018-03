L'editorial del NYT: "La resposta contundent de Madrid difícilment seduirà els catalans i els altres països europeus"

El diari 'New York Times' dedica el seu editorial d'avui al conflicte de Catalunya. En un text titulat "El conflicte català atrapa Alemanya", el rotatiu és crític amb l'estratègia del govern espanyol contra l'independentisme i assegura que "la resposta implacable i contundent de Madrid al moviment català" -que inclou les càrregues policials de l'1-O i l'estratègia judicial d'aplicar penes de presó de fins a 30 anys per a Puigdemont i 12 dirigents més- "difícilment és la manera de guanyar els cors i les ments dels catalans o el suport d'altres socis europeus".

La capçalera també assegura que Alemanya s'ha vist atrapada en aquest conflicte i que haurà de decidir en 60 dies si lliura Puigdemont a la justícia espanyola. L'eurordre requereix que hi hagi doble incriminació, és a dir, que el delicte pel qual es vol jutjar Puigdemont a Espanya tingui un equivalent a Alemanya. El diari afirma que la malversació de fons públics sí que té una equivalència, però no el delicte de rebel·lió que "només és vagament similar a l'alta traïció" de l'ordenament jurídic alemany. "Això és difícil d'aplicar a un funcionari elegit democràticament que mai va recórrer a la força, i els tribunals alemanys poden decidir transferir al Sr. Puigdemont amb la condició que no es jutgi per rebel·lió", assegura el text.

L'editorial acaba dient que "s eria bo explicar-li a Madrid que tractar l'impuls de la independència catalana com a traïció li dóna al moviment una autoritat moral" i demana "un gest conciliador cap a Catalunya" per poder desactivar el conflicte.

El 'New York Times' se suma així a altres capçaleres internacionals que també han demanat gestos del govern espanyol com 'Der Spiegel' o 'The Times', que assegurava que "Madrid ha de començar a parlar amb els seus oponents i abandonar els empresonaments".