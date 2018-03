El PP, PSC i Ciutadans rebutgen la investidura d'un candidat amb causes judicials pendents

Els partits de l'oposició han reaccionat de manera gairebé immediata a la convocatòria d'una nova ronda de consultes de Roger Torrent, amb la qual es vol desbloquejar la investidura. Tot i que més que mostrar-se satisfets per la reactivació dels terminis per a la formació d'un nou Govern, tant PP com PSC i Ciutadans s'han mostrat contraris el candidat que proposarà Junts per Catalunya, Jordi Turull, per les causes judicials que afronta. Per la seva banda, el portaveu de Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, ha rebutjat comparèixer per valorar el pas al costat de Sànchez. Segons fonts del partit, es pronunciarà demà dijous, després de reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, a les 11.00 h.

El PP rebutja un president "provisional"

El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha assegurat que per al seu grup no ha sigut "cap sorpresa" que Sànchez hagi renunciat a la candidatura a la presidència de la Generalitat. Sobre la proposta de Jordi Turull, el diputat del PP ha dit que hi ha "124 propostes possibles" que tenen "plena capacitat en el present i en el futur". "Si volen ens limitem als grups independentistes i diem que n'hi ha 59", ha afegit Rodríguez, que s'ha mostrat partidari que es proposi un candidat que no tingui "incapacitats físiques" i que no tingui causes judicials pendents per tal que no hi hagi un president "provisional".

Carrizosa: "Catalunya es mereix un Govern sense corrupció"

El número 2 de Ciutadans, Carlos Carrizosa, s'ha trobat en un atzucac en la roda de premsa per valorar l'inici d'una nova ronda de contactes. "Sembla que el nou candidat serà el senyor Jordi Turull", ha assegurat. "Després de proposar un senyor fugit de la justícia i un altre que pujava als cotxes de la Guàrdia Civil, el tercer candidat està imputat per malversació i acompanyava la família Pujol als jutjats". Amb aquesta frase, Carrizosa associava implícitament la situació judicial de Turull provocada per la seva participació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre amb els casos de corrupció de la família Pujol. "Catalunya es mereix un Govern sense corrupció", ha dit el portaveu del partit taronja. Quan els periodistes li han fet notar aquesta vinculació, Carrizosa ha matisat que es referia a la "fotografia de Turull amb membres de la família Pujol", entre els quals hi ha Oriol Pujol, de qui ha afirmat que "ha sigut condemnat pel cas de les ITV". Automàticament, però, ha hagut de rectificar aquestes afirmacions, ja que Pujol està imputat però no condemnat. Tot i que Pujol ha reconegut que havia cobrat comissions d'empresaris per afavorir-los amb la seva influència, encara està pendent de judici.

Així, Carrizosa s'ha referit a la imputació de Turull per "malversació", però no ha recordat que en la mateixa causa se l'acusa també per rebel·lió i sedició. Quan els periodistes li han tornat a preguntar sobre aquesta qüestió, Carrizosa ha afirmat que es referia concretament als "fets de l'1 d'octubre", i ha insistit que "aquesta malversació es correspon amb els diners de tots els catalans". "Diverses notícies en diversos mitjans de comunicació afloren els diners públics de tots els catalans que es van aplicar a la realització del referèndum i la compra d'observadors internacionals", ha reblat.

Granados espera que el ple "posi el rellotge en marxa"

La portaveu del PSC, Eva Granados, ha lamentat, després de la compareixença de Torrent, que "l'exigua majoria independentista" no tingui "ni un pla de Govern consensuat, ni un candidat de consens, ni els vots suficients". Si més no, però, s'ha mostrat esperançada que "la convocatòria del ple d'investidura serveixi per posar el rellotge en marxa". Sobre la resolució del TC d'ahir respecte al recurs del PSC que va rebutjar admetre les mesures cautelars per reactivar el rellotge de la investidura, Granados ha assegurat que la decisió de l'alt tribunal "només és sobre les mesures cautelars". "El recurs està en marxa", ha afegit. El recurs d'empara presentat la setmana passada pel PSC sol·licitava que s'anul·lés la suspensió del ple d'investidura de Jordi Sànchez que s'havia de celebrar dilluns i que s'activés el rellotge de la investidura, i posar en marca així el compte enrere cap a les eleccions anticipades.