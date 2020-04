Lesmes, el CGPJ i la pretesa defensa de la independència judicial

El president del Tribunal Suprem i del Consell General de Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha aconseguit el suport de la Comissió Permanent –sis vocals, inclòs el president, contra un– per censurar les crítiques del vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, a la sentència condemnatòria d'Isabel Serra. D'aquesta manera, usurpa el paper de garant de la independència judicial –aquesta és la raó que invoquen– que ostenta el CGPJ com a ple (amb tots els seus membres) a favor de la Comissió Permanent, que ell mateix ha seleccionat i que acostuma a acatar les seves iniciatives.

El ple del CGPJ, que es durà a terme per videoconferència, està convocat des de fa dies per a dimecres, dia 29 d'abril, però Lesmes ha volgut assumir el protagonisme personal i no exposar-se a vots contraris.

Concha Sáez, exmembre de la Comissió Permanent del CGPJ, va escriure una carta ahir a la tarda, al conèixer el comunicat contra Pablo Iglesias, en què considera il·legítima l'assumpció de la Comissió Permanent del que és l'òrgan del CGPJ, és a dir, el fet que alguns membres s'atorguin la representació de tot el Consell. Assenyala que precisament la defensa de la independència judicial és una competència del CGPJ, però del ple, no de la Comissió Permanent.

Afegeix que amb les declaracions "ultramuntanes" que se senten aquests dies en una situació tan difícil com la plantejada pel covid-19 –entre les quals que "s'està aplicant l'eutanàsia a la gent gran morta pel coronavirus", segons una diputada de Vox– i sobre les quals el CGPJ no ha adoptat cap posició, és difícil entendre la decisió d'emetre un comunicat contra les afirmacions discrepants de Pablo Iglesias sobre la sentència, amb les quals ella, assenyala, està "completament d'acord".

Crida l'atenció, segons fonts consultades del CGPJ, el fet que, tenint en compte que la sentència que condemna Isabel Serra ja està signada i que, per tant, no es veu afectada per crítiques o comentaris, Lesmes considerés urgent introduir l'assumpte en l'ordre del dia en lloc d'esperar a l'òrgan més important, és a dir, al ple del CGPJ, ja convocat, com ja s'ha apuntat, per a dimecres.

Lesmes s'ha negat en diverses ocasions a donar empara o a emetre comunicats en defensa de jutges, com va ser el cas del magistrat de l'Audiència Nacional José Ricardo de Prada, signant de la sentència del cas Gürtel el 2018, que va ser objecte des de la seu del Congrés dels atacs del portaveu del Partit Popular, Rafael Hernando, amb l'argument que el jutge no havia sol·licitat l'empara. Hernando va acusar De Prada d'estar "en sintonia amb el món proetarra".

D'altra banda, afirmacions com les de Pablo Iglesias sobre la diferent vara de mesurar de la justícia o el fet que aquesta no és igual per a tothom ja havien sigut llançades pel mateix Lesmes quan això convenia a la seva agenda política i personal.

L'octubre del 2014, mesos després de ser nomenat en el càrrec, el president del Suprem i el CGPJ va advocar per la reforma de la llei d'enjudiciament criminal al considerar que la vigent està pensada per al "robagallines" però no per al gran defraudador.

"Tenim un model d'organització criminal que està pensat per al robagallines però no per al gran defraudador, no per als casos com els que estem veient ara, on hi ha tanta corrupció", va declarar el 21 d'octubre del 2014.

Lesmes ha aconseguit tirar endavant el comunicat amb el suport de cinc membres de la Comissió Permanent, entre ells els advocats Pilar Sepúlveda i Álvaro Costa, que van ser elegits a proposta del PSOE, i l'únic vot en contra de Rafael Mozo.