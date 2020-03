Lesmes perd la seva mà dreta extrema

La Comissió Permanent del Poder Judicial (CGPJ) va acceptar aquest dijous la renúncia de l'advocat José María Macías a aquest òrgan per raons professionals, tot i que seguirà sent vocal de l'anomenat govern dels jutges. Macías torna al bufet Cuatrecasas, del qual és soci i d'on va haver de deixar l'activitat quan es va incorporar, el març del 2018, a la Comissió Permanent del CGPJ.

Segons el seu escrit, per "estrictes raons de caràcter professional derivades del règim d'incompatibilitat que imposa la pertinença a aquesta Comissió" sol·licita que s'accepti la seva renúncia a la Comissió.

A l'acceptar la seva renúncia, la Comissió Permanent ha recordat que "hi ha un precedent de renúncia d'un vocal a formar part d'aquesta comissió". Segons assenyala, "el 16 d'agost del 2018 la Comissió Permanent va acceptar la presentada per Concepción Sáez Rodríguez com a conseqüència del seu nomenament com a gerent de la Mutualitat General Judicial a proposta del ministeri de Justícia".

La realitat és que el president del CGPJ i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i el mateix Macías van intentar expulsar, sense èxit, la vocal Sáez, que va arribar a proposta d'Esquerra Unida i del CGPJ el 16 d'agost. Quan se li va oferir el lloc de gerent de la Mutualitat, la vocal Sáez va pactar amb Lesmes renunciar a la Comissió Permanent i seguir en el ple del CGPJ.

El 16 d'agost del 2018, abans d'abordar el punt de la renúncia de Sáez, l'ordre del dia tenia previst analitzar la situació d'una demanda civil a Bèlgica contra el magistrat instructor Pablo Llarena, que havia fet declaracions sobre els encausats del Procés fora del seu àmbit jurisdiccional, en una conferència patrocinada a Oviedo per un concessionari de BMW. El ministeri de Justícia es resistia a assumir les despeses de la defensa de Llarena a Bèlgica.

Davant de la posició bel·ligerant de Lesmes i Macías contra la posició del ministeri de Justícia, que comptaven amb la majoria de la Comissió Permanent, la vocal Sáez va expressar la seva oposició amb l'argument que el govern no havia d'assumir necessàriament les despeses de defensa per unes manifestacions fetes fora de la funció jurisdiccional. I va anunciar que presentaria vot particular.

Lesmes, que comptava amb un informe dels serveis tècnics favorable a la renúncia de Sáez per incompatibilitat del nou lloc que estava a punt d'acceptar, va decidir a partir del debat sobre Llarena expulsar-la del CGPJ. Ell i Macías li van dir que havia de renunciar també al CGPJ, cosa a la qual la vocal es va negar. En aquesta reunió van amenaçar amb portar la qüestió a un ple del mes de setembre del 2018 amb la idea que la vocal cediria. Però no ho van aconseguir. Finalment, sabent que la seva posició era insostenible, es van abstenir de portar-la al ple.

Una situació semblant li havia resultat més fàcil a Lesmes el novembre del 2014, quan va obtenir la dimissió de Mercè Pigem a la Comissió Permanent del CGPJ. Va forçar la seva dimissió amb un muntatge i va aconseguir, precisament, l'ingrés de Macías, primer al ple del CGPJ i més tard, el març del 2018, a la Comissió Permanent.

Company del difunt magistrat Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular de jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, en ocasió de la seva mort, el novembre del 2018, va escriure que "el seu treball com a jutge, sempre impecable, es va fer noticiable quan va assumir la investigació inicial dels fets que van desembocar en els fets del 20 de setembre del 2017 a la conselleria d'Economia de la Generalitat". I afegia la importància d'aquesta causa en la investigació al Tribunal Suprem. "Posteriorment, la seva investigació va constituir en bona mesura la base de la qual, al seu torn, ha portat a terme el jutge Llarena pels esdeveniments de l'1 d'octubre d'aquest any". Macías, al seu torn, va ser l'inspirador de la carta que Lesmes va enviar a Ramírez Sunyer el 2 de novembre del 2018, dos dies abans de la seva mort, en la qual elogiava la seva vocació de servei públic. "Però aquest compliment adquireix dimensions heroiques quan tot el que t'envolta es converteix en hostil".

Fonts jurídiques assenyalen que davant el nou curs polític, en el qual Lesmes ha teixit bones relacions amb la vicepresidenta primera de govern, Carmen Calvo, i en el context de la taula de diàleg sobre Catalunya, el paper de Macías havia quedat desfasat. Amb tot, la capacitat d'adaptació no és el que li falta a Macías.

L'endemà de la sentència del 14 d'octubre del 2019 estava al corrent del que passaria amb els presos del Procés.

"Tot i que la sentència s'ha dictat ara, ja porten dos anys a la presó, i la quarta part es complirà en un període de temps breu. Hi ha dos anys que es computaran com a compliment encara que hagin estat preventius, perquè aquesta és la norma. Sobre la possibilitat de poder gaudir d'un tercer grau, és conforme a la nostra legislació penitenciària que s'aplica a tot condemnat. Es tracta de fer un trànsit des de la situació de presó a la llibertat que asseguri la reinserció" , va explicar.



Les raons professionals invocades també poden explicar la seva renúncia. Perquè una sòcia rellevant de Cuatrecasas, Cani Fernández , experta en dret comunitari, acaba de ser fitxada per la Moncloa , cosa que podria explicar l'oportunitat de l reingrés de Macías a l bufet .