Lesmes recorda als presidents del Congrés i el Senat "l'obligació legal" de renovar el CGPJ

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha enviat una carta a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, i també al del Senat, Pío García-Escudero, en què els recorda "l'obligació legal" que tenen de renovar l'òrgan de govern dels jutges. Lesmes ocupa el càrrec en funcions des del 4 de desembre, després que fracassés l'operació pactada entre PSOE i PP per situar com a candidat al càrrec el president de la sala penal, Manuel Marchena, que també és el president del tribunal que jutjarà l'1-O al Suprem.

L'operació va fer aigües quan es va fer públic un 'whatsapp' del portaveu dels populars al Senat, Ignacio Cosidó. En un xat de grup amb tots els senadors deia que amb Marchena al CGPJ podrien controlar la sala penal "pel darrere". Poc després, Marchena va fer una carta en què comunicava que renunciava a ser president del CGPJ.

La llei estableix que el CGPJ s'ha de renovar cada cinc anys. El mandat de Lesmes i dels 20 vocals que conformen l'òrgan de govern dels jutges va expirar el 4 de desembre i tots ells encara exerceixen el càrrec en funcions, a l'espera que els partits polítics tornin a activar l'engranatge per trobar-los substituts. Els vocals estan escollits, en part, per les cambres (Senat i Congrés), i la resta per les associacions de juristes.

"Ha passat més d'un mes de l'expiració del mandat de cinc anys sense que les cambres hagin designat nous vocals, i crec necessari recordar que resulta legalment obligat procedir a la renovació d'aquest òrgan en el termini establert a la Constitució i la llei orgànica del poder judicial", recull textualment la missiva.

També recorda que la llei orgànica del poder judicial, a més, estableix expressament que seran els presidents de les dues cambres els que "hauran d'adoptar les mesures necessàries perquè la renovació del CGPJ es faci en el termini establert". Lesmes conclou la carta mostrant-se confiat que s'adoptaran mesures "aviat".