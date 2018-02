Lesmes reconeix que "és difícil aventurar dates" per al judici als líders independentistes catalans

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha reconegut avui que "és difícil aventurar dates" sobre quan començarà el judici dels líders independentistes catalans. En resposta als mitjans de comunicació abans d'impartir una conferència a la Facultat de Dret de la Universitat de Salamanca, Lesmes no s'ha volgut mullar sobre si serà a l'octubre o no. "És complicat saber-ho en aquest moments, perquè es desenvolupa la instrucció i fins que no conclogui és difícil aventurar dates", ha anotat.

En la breu trobada amb la premsa, Lesmes també ha respost a altres assumptes, com el de les crítiques a l'elecció de la magistrada Maria Elósegui per al Tribunal Europeu de Drets Humans per les seves suposades manifestacions homòfobes, i ha assegurat que personalment no hi té res a dir, ja que només coneix la seva trajectòria professional "a través dels mitjans de comunicació".

Pel que fa al paper del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes ha apuntat que l'òrgan "no té cap participació" en el procés per a l'elecció d'aquest càrrec al Tribunal Europeu de Drets Humans, ja que correspon a les autoritats espanyoles la proposta de tres candidats i a l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa la posterior elecció.