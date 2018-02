L’espanyolisme replica a l’acampada a plaça Catalunya

“ Olé! Olé! Olé! ” Una dona és corejada mentre balla i fa onejar una bandera espanyola a la plaça Catalunya. La música que sona per un altaveu l’acompanya, i la trentena de persones que té al voltant també porten rojigualdas o banderes de Tabàrnia a les mans, lligades al coll o a la cintura. És diumenge a la tarda i fa més de vint-i-quatre hores que alguns dels presents aguanten la posició a l’extrem sud de la plaça. Hi van arribar dissabte al migdia, convocats per la plataforma espanyolista Democracia y Unidad Española (DUE), i van plantar quatre tendes i una carpa. L’objectiu: replicar a l’acampada organitzada a l’altre extrem de la plaça pel moviment Despertem la República.

“Volem fer de mirall de l’independentisme”, explicava ahir una de les unionistes concentrades. La seva afirmació, però, contrastava amb la diferència d’efectius en una acampada i l’altra, i també amb la seva durada. Els que resisteixen a l’espera d’una investidura efectiva de Carles Puigdemont, que compten amb 17 tendes i entre trenta i quaranta persones per nit, complien ahir dotze dies a la plaça; els espanyolistes, que eren una quinzena la nit de dissabte a diumenge, van donar per acabada la seva acció ahir al vespre. “Nosaltres treballem i estudiem i no estem subvencionats per ningú”, es justificava la mateixa dona, que es presentava com a tabarnesa.

A prop seu, un jove militant del partit d’extrema dreta Democracia Nacional obviava aquesta suposada diferència sociolaboral amb els acampats independentistes. “Tots som iguals, catalans i espanyols. Però ells estan enganyats”, assenyalava. Malgrat que no va passar la nit a la plaça Catalunya, hi va voler treure el cap per reivindicar la unitat d’Espanya i “fer força” davant del “separatisme”. “Que s’adonin que els carrers són de tots”, s’hi sumava el president de DUE, Jaime Vizern, i afegia: “Ells són aquí reclamant els seus presos polítics, nosaltres els nostres”. Vizern, que aquest gener va ser identificat per arrencar llaços grocs en una plaça a Manresa, es refereix com a pres polític a Raúl Macià, simpatitzant de Vox que l’agost passat va penjar una bandera espanyola al balcó de l’Ajuntament de Balsareny i que està empresonat per diversos delictes -entre els quals hi ha robatori i detenció il·legal, segons informa el diari Regió 7-. El seu nom estava escrit ahir en diversos cartells i banderes dels unionistes.

Més que per reclamar la llibertat de ningnú, però, l’objectiu d’aquest cap de setmana de DUE -que assegura que tenien el permís de la Delegació del govern espanyol per acampar- era fer pressió perquè Despertem la República abandonés la plaça de Catalunya. I així ho tornaran a fer, si cal, el cap de setmana que ve. La pressió, segons denuncien els independentistes, va passar dissabte a la nit per posar música a tot drap fins a les cinc del matí -no hi va faltar la cançó Y viva España de Manolo Escobar- o per despertar-los a les set amb el so d’una trompeta com si fossin en un campament militar. “L’únic que volen és provocar”, explicava un dels acampats.

I, mentrestant, en un cantó de la plaça, un tercer grup de tendes passava més desapercebut. Ja fa mesos que hi dormen un grup de sensesostre. També tenen cartells, i una reivindicació: “Si hem de fer un país nou, que sigui per garantir els drets de tothom”.