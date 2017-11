El cercle de la corrupció al PP s'estreny sobre Mariano Rajoy

El cercle de la corrupció al PP, repartida en diferents casos com els 'papers de Bárcenas' i la trama Gürtel, s'estreny sobre Mariano Rajoy. Només falta la sentència judicial perquè quedi provada l'existència d'una caixa B al partit per fer arribar sobres amb diner negre als seus dirigents, així com el finançament irregular a través d'un entramat empresarial liderat per Francisco Correa. Tots els indicis encara no refermats per un jutge han permès al president espanyol escapolir-se de les acusacions -quan no és ell, delega la seva defensa en els seus ministres-, però ja són molts els testimonis que contradiuen la versió que va donar fa quatre mesos en la seva declaració a l'Audiència Nacional.

"Mai", "en absolut", són algunes de les fórmules que Rajoy va repetir i repetir en la seva compareixença com a testimoni en el judici de la primera fase de la trama Gürtel, en referència a si va cobrar diners en efectiu del partit i si coneixia com a màxim dirigent del PP que les campanyes electorals de la formació en alguns ajuntaments estaven finançades il·legalment. Com un mantra, es va desvincular de qualsevol responsabilitat. "Jo no portava temes econòmics, només m'ocupo de la situació política", va insistir. Una versió diferent de la que va donar l'extresorer popular Luis Bárcenas, que en la seva declaració per la causa dels 'papers de Bárcenas' va assegurar que a la seu de Génova tenien coneixement de tot plegat, amb la secretària general, María Dolores de Cospedal, al capdavant.

El procediment judicial sobre la primera època de la Gürtel (1999-2005) està arribant a la fi i la fiscalia dona per acreditat que el PP va participar a títol lucratiu d'aquesta conxorxa, que va permetre a diferents butxaques del partit enriquir-se amb diners sorgits de la caixa B i provinents d'una xarxa de suborns i contractacions il·legals liderats per l'empresari Francisco Correa. "El que farà el govern és esperar a la sentència i a partir d'aquí prendrà les solucions que corresponguin", s'ha defensat el ministre de Justícia, Rafael Catalá, després que la portaveu de Podem, Irene Montero, li recriminés durant el ple al Congrés que "a qui roba, encara que s'embolcalli amb una bandera, se l'anomena lladre".

Un altre nom destacat del PP que s'ha desmarcat de la trama és el de l'expresident espanyol, José María Aznar. En una entrevista aquest dimecres al matí a la cadena Ser, qui va ser president honorífic de la formació ha assegurat que no es "responsabilitza" de la Gürtel ni de la caixa B del partit. Ha defensat que ell no s'ocupava de l'administració ordinària del PP i que tenia "molt poca relació" amb el cap de la trama, Francisco Correa. "No em sento responsable, però no em sento indiferent", ha admès.

Una "organització delictiva", segons la UDEF

A la versió de Bárcenas, la inscripció 'M. Rajoy' en els seus apunts i l'acusació de la fiscalia, s'hi va sumar aquest dimarts l'inspector en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia, Manuel Morocho, que va comparèixer en la comissió d'investigació sobre el finançament irregular del PP a la cambra baixa, quatre mesos després de l'última sessió. Morocho va assegurar que els "indicis" corruptes que planen sobre el PP defineixen un "perfil d'organització delictiva", per bé que va subratllar la necessitat d'esperar que els tribunals "avaluïn i valorin" aquesta tesi. "L'existència de comptabilitat B encara és presumpta", va insistir Morocho, que no es va tallar a l'hora d'assenyalar Mariano Rajoy. En la seva intervenció, la diputada de Podem Carolina Bescansa va demanar al compareixent els noms que apareixien en els papers de Bárcenas i va respondre que, efectivament, el del líder del PP, "indiciàriament", hi apareixia.

Morocho també va aprofitar la seva presència al Congrés per recordar la quantitat de querelles i denúncies que dirigents del PP han interposat contra la seva persona per estar al capdavant de la investigació de la Gürtel. "L'objectiu era molt clar: desestabilitzar la investigació", va opinar Morocho, que va afegir que les set querelles es van arxivar. A més, es va mostrar partidari de crear una oficina central que "aglutini diferents agències" amb l'objectiu d'agilitzar els processos judicials contra la corrupció.