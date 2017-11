Levy: “No poden ser part de la solució els que han estat part del problema”

La vicesecretària d'Estudis i Programes del Partit Popular i número 2 del PPC per Barcelona, Andrea Levy, ha afirmat que "potser el més destacat que puguin fer els polítics independentistes en aquesta campanya és demanar perdó, disculpar-se per totes les mentides, per tot el engany a què han sotmès a la societat catalana en els últims anys ". Així, ha recordat que aquests van reconeixent "a poc a poc" que els seus plans eren impossibles. "Per això no poden ser part de la solució els que han estat part del problema, no poden seguir governant aquells que han arrossegat a Catalunya a aquest desastre social, que ha danyat la seva economia i les seves institucions".

A la seva arribada a l'acte de presentació de candidats del PPC de la zona de les Terres de l'Ebre, a la província de Tarragona, Andrea Levy ha afirmat que Mariano Rajoy va convocar les eleccions del 21-D, per donar l'oportunitat als catalans de "expressar-se de manera clara a l'hora de decidir com volen que sigui el canvi polític que es produeixi a Catalunya" perquè "el PP vol representar a tots els catalans, visquin on visquin i pensin com pensin". Levy entén que per a això és indispensable tenir a candidats "amb veu clara i serena, que sàpiguen quines són les prioritats, la realitat política dels territoris i que no vulguin seguir en fantasies ni en política ficció", per no seguir "perdent el temps ".

"El 21-D passarem pàgina, aquest dia s'ha acabat la política ficció dels governs independentistes", ha explicat abans de mostrar la seva confiança en que arribi el final "del passat més trist a què ens han arrossegat els nacionalistes en els últims anys i el començament del futur per als catalans de progrés ". En aquest sentit, la vicesecretària del PP ha defensat poder desenvolupar polítiques que de veritat se centrin en les prioritats del futur que tenen els catalans. "Les famílies catalanes, visquin on visquin, no poden seguir hipotecades per polítics que es comporten de forma irresponsable, en la il·legalitat i la mentida permanent", ha dit. Levy confia que en els pròxims comicis agafin el relleu "els que apostem per solucions i pel futur", un Partit Popular representat pel millors candidats "que uneixen experiència, ganes, il·lusió i el compromís de representar els millors interessos i oportunitats per als catalans ".