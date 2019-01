Levy (PP): "Emparar les víctimes de violència de gènere no és una qüestió d'ideologia"

Sense ni tan sols haver entrat al Congrés de Diputats, Vox ja aconsegueix posar entre l'espasa i la paret el PP i Cs. La formació d'extrema dreta anunciava ahir dimecres que no secundaria els dos partits per formar el nou govern a Andalusia si no retiraven el suport pressupostari a la lluita contra la violència de gènere. Davant la polèmica decisió, la vicesecretària d'estudis i programes del PP, Andrea Levy, ha sortit al pas avui dijous: "Emparar les víctimes de violència de gènere no és una qüestió d'ideologia, és una qüestió de sentit comú".



D'aquesta manera dissipava els dubtes sobre la hipotètica retirada del suport a la llei contra la violència masclista dels populars per assegurar-se el govern andalús. "No ens podem posar cap línia vermella per formar un nou govern", ha avisat Levy. Ho ha dit al matí als micròfons de SER Catalunya, on ha recordat que el PP "va impulsar el pacte contra la violència de gènere" i que la seva formació manté la necessitat de "destinar més mitjans judicials, policials i socials a fer front a aquesta plaga".

Impacte electoral de l'acord amb Vox

En referència al possible impacte que pot tenir en l'electorat popular l'acord amb l'extrema dreta a Andalusia, Levy hi ha tret importància i ha assegurat que "la majoria dels votants del PP" comparteixen el descontentament amb "la situació que limita el govern d'Espanya". "Pedro Sánchez va assumir la presidència condicionat pels vots dels independentistes", ha indicat, i ha afegit que "la situació no ha canviat a Catalunya, però sí a la Moncloa". "Això fa –ha considerat– que els votants del PP no vegin el PSOE com un referent dins el constitucionalisme".

La diputada al Parlament de Catalunya també s'ha referit a les declaracions de Pablo Casado ahir a Melilla sobre la política migratòria de Sánchez, i ha al·legat: "Des del PP no farem un discurs bonista perquè és una realitat a què cal fer front".



Així, Levy ha criticat la gestió de l'executiu socialista en aquesta matèria i ha retret a Pedro Sánchez haver impulsat un "relat de flaixos que ara oculta", en al·lusió a gestos com l'acollida de les 629 persones rescatades pel vaixell 'Aquarius' el juny passat.