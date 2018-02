L'exdiputat de Cs Jordi Cañas, absolt de frau fiscal

L'exdiputat de Ciutadans, Jordi Cañas, ha estat absolt pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del delicte de frau fiscal pel qual estava sent investigat. L'exdiputat -un dels més bel·ligerants contra el Procés en aquella època-, va deixar l'escó el 2014 quan es va fer pública la seva imputació. Una decisió que va voler prendre per donar exemple, després d'haver-se mostrat especialment dur amb aquells diputats que es mantenien a la cambra catalana malgrat estar imputats.

Des d'aleshores, Cañas s'ha apartat de la primera línia política tot i que ha seguit treballant pel partit taronja com a assessor a Brussel·les dels eurodiputats Javier Nart i Juan Carlos Girauta. Ara, caldrà veure si pot complir la seva promesa del dia que va deixar de ser diputat. Aleshores va citar el general americà Douglas MacArthur per assegurar que quan fos absolt "tornaria". Ara està per veure si aquest retorn a la política es produeix i en quin espai, si al Parlament o en alguna altra institució.

A la pràctica número dos del partit quan va dimitir, en el temps que ha estat allunyat de la primera línia Cañas s'ha perdut el creixement de Ciutadans tant a Catalunya -durant la seva etapa eren tres diputats i ara en són 36- com a l'Estat, on han aconseguit entrar al Congrés amb 32 escons i tenir presència a moltes cambres autonòmiques i ajuntaments.

Frau en l'impost de societats

Cañas estava investigat per un frau de l'impost de societats per valor de 429.203,45 euros. Abans d'entrar a Ciutadans, ell era administrador, soci al 50%, de l'empresa S.Y. Serveis Immobiliaris, i desenvolupava la seva feina a la mateixa seu des d'on es controlaven les societats mercantils del grup Corbelia (junt amb els querellats Jose Luis A. L., Maria José E. R. i Mercedes A. L.) i on també es trobava el domicili social de la mercantil Inma&Marc Habitatges.

La mercantil Inma&Marc Habitatges hauria presumptament defraudat la quantitat de 429.203,45 euros de l'impost de societats en l'exercici 2005, utilitzat les societats mencionades anteriorment, mitjançant factures presumptament falses i augmentant el preu de l'adquisició d'un bé immoble. Ara, però, el TSCJ l'ha absolt.