L'executiva del PDECat estudiarà mesures disciplinàries contra els diputats que van amenaçar d'estripar el carnet

Tensió interna al Partit Demòcrata (PDECat). L'executiva té previst reunir-se al llarg d'aquest divendres per estudiar si pren mesures disciplinàries contra els diputats del partit -alguns d'ells alcaldes- que van amenaçar de dimitir i estripar el carnet ahir abans que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegués públicament per explicar els passos a seguir.

Fonts de la formació han explicat a l'ARA que els principals casos a analitzar són els del diputat Jordi Cuminal i el del també parlamentari i alcalde de la Seu d'Urgell Albert Batalla. Tots dos van mostrar públicament la seva intenció de deixar del partit després de la reunió que van mantenir ahir els diputats de Junts pel Sí al Palau de la Generalitat amb el president, en la qual Puigdemont els va traslladar la seva decisió de convocar eleccions; decisió de la qual, més tard, es va desdir davant la falta de garanties del govern espanyol.

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI — Albert Batalla (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017

No comparteixo la decisió d’anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat — Jordi Cuminal ❤️🗳 (@jordicuminal) 26 de octubre de 2017

Sobre la taula, però, també hi haurà els casos d'altres alcaldes i diputats que, tot i que no van arribar a estripar el carnet, sí que van mostrar públicament la seva decepció amb el president i van avisar que analitzarien la seva decisió. És el cas de l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.