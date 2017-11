L'exjutge Vidal va pactar amb ERC un pagament mensual de 3.000 euros després de la seva dimissió com a senador

L'exjutge Santiago Vidal va pactar amb ERC un pagament mensual de 3.000 euros en dimitir "sense oposició" com a portaveu d'aquesta formació al Senat el gener passat. El seu compromís va consistir a realitzar informes per a la Fundació Irla, vinculada al partit, fins a febrer de 2018, en què preveu reincorporar-se a la carrera judicial, segons informa Europa Press. Així consta en un correu electrònic que va enviar l'exjutge Lluís Pérez, director acadèmic de la Fundació Irla i a una altra persona anomenada Jordi, al que els retreia que no li haguessin pagat la segona factura que havia enviat a l'esmentada entitat.

L'exjutge Santiago Vidal va anunciar la seva dimissió com a senador d'ERC el passat 27 de gener, després de donar-se a conèixer que havia afirmat, durant unes conferències sobre la futura República catalana per diversos indrets de Catalunya, que la Generalitat tenia les dades fiscals dels catalans, donant a entendre que els havia obtingut de manera il·legal. Després de fer efectiva la seva dimissió, el jutge no podia tornar a la carrera judicial ja que va ser suspès de sou i feina pel Consell del Poder Judicial per un període de tres anys, que es compleixen al febrer del proper any.

El correu, al qual ha tingut accés Europa Press, i que està incorporat al procediment que investiga el jutjat número 13 de Barcelona, és del passat 11 de juliol. En aquest text, Santiago Vidal afirmava que, quan a finals de gener va parlar amb "Marta" i amb "Jordi" li van fer demanar la dimissió com a portaveu d'ERC al Senat i la va acceptar sense oposició tot i que "no tenia l'obligació legal de fer-ho". El text prosseguia: "Vam pactar una compensació mensual de 3.000 euros amb el compromís de col·laborar amb la Fundació Irla, assumint jo les despeses inevitables, fins que el proper febrer de 2018 em pugui reincorporar a la carrera judicial".

Vidal relata quines són les despeses: 210 euros de retenció d'IRPF; la quota d'autònoms de la Seguretat Social (75 euros); la quota del Col·legi d'advocat en exercici (120 euros) i els honoraris del gestor que fa el pagament de l'IVA trimestral (154 euros). Tot això suposa que els ingressos nets siguin de 2.441 euros, assenyala. "Des de llavors han passat cinc mesos i només he rebut un pagament, que correspon als dos primers informes, la veritat és que he passat de cobrar 4.300 euros nets al mes com a senador d'ERC a poc més de 900 euros mensuals", es lamenta Vidal, que precisa que és conscient que "això de la política és una ocupació inestable".

En la queixa per l'impagament de la factura del tercer informe que havia fet per a la Fundació Irla va recordar que era "la primera vegada" en més de 30 anys de vida laboral que havia de "demanar el compliment d'un acord personal". "I també serà l'última --ha afegit--, per una qüestió de dignitat no penso tornar a parlar més d'aquest tema. La vida m'ha ensenyat a intentar resoldre els meus problemes, sobretot si jo he ajudat a crear-los".

Segons la investigació del seu correu, incorporat en la seva totalitat al Jutjat i al qual ha tingut accés Europa Press, Santiago Vidal ha estat realitzant els informes que havia pactat amb la Fundació Irla des de finals de febrer passat. L'entitat està vinculada a ERC i va ser creada el 1997 en homenatge a qui va ser president de la Generalitat a l'exili, Josep Irla. En l'actualitat està presidida per l'exconseller de Cultura en el tripartit, Joan Manuel Tresserras.

Els informes jurídics que ha anat entregant l'exjutge estan relacionats amb el procés sobiranista. Se'ls lliurava a Lluís Pérez, director acadèmic de la Fundació, segons consta en els e-mail procedents de l'ordinador de Vidal, que va confiscar la Guàrdia Civil a la 'operació Anubis' --realitzada contra les persones que formaven part de l'estructura per l'1-O i en què hi va haver 14 detinguts-.

En aquests e-mail es pot veure la seqüència de l'encàrrec i el lliurament dels esborranys i els textos definitius. Quan l'exjutge va ser detingut el 20 de setembre estava realitzant el cinquè informe, "El dret a una mort digna. Legislació i Jurisprudència". S'hi abordaven, entre altres qüestions, la regulació de l'eutanàsia activa i passiva a Europa i a Amèrica. El cinquè apartat d'aquest estudi jurídic era sobre els països en els quals es podria "mirar la futura República catalana" i parlava també de la proposició de llei del Parlament sobre la despenalització de l'ajuda al suïcidi.

Vidal ha cobrat 3.000 euros per cada informe, de més de 60 folis, als quals sumava el 21 per cent d'IVA i deduïa el 7 per cent d'IRPF, segons consta en les factures girades a la Fundació. La primera d'elles és per dos informes -6000 euros- i té data del 28 d'abril; la segona va ser emesa el 26 de juny, i la tercera, de l'25 d'agost.