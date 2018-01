Un exministre d'Exteriors eslovè es queixa a la UE: "Puigdemont no pot ser vist com un simple criminal"

L'exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vajgl ha subratllat aquest dimecres en declaracions a l'ACN que "Puigdemont no pot ser vist com un simple delinqüent o un criminal que ha violat la llei", sinó que se l'ha de considerar "una personalitat pública, un líder escollit democràticament".



Aquestes declaracions responen a les paraules del vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, preguntat dimarts per Carles Puigdemont i també pel vicepresident, Oriol Junqueras. L'eurocomissari va afirmar que "tots els ciutadans han d'afrontar les conseqüències de violar la llei".

L'exministre eslovè ha explicat que esperava "més" tant del vicepresident de la Comissió Europea com de la mateixa institució i li ha reclamat un major "compromís" respecte a Catalunya. A més, ha reconegut que aprecia "molt" Timmermans per la seva gran capacitat de "comprensió democràtica".



Vajgl ha lamentat que "un govern democràtic hagi estat arrestat, humiliat, a presó o forçat a marxar a l'exili" i ha explicat que seguirà mirant "de prop" tot el que passi a Catalunya. De fet, ha anunciat que la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya, integrada per una trentena de persones de diferents grups polítics, es reunirà aquest mateix dimecres per organitzar més activitats de suport.