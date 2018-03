L'exsoci de Granados, David Marjaliza, insisteix que, a part del PP, també va pagar campanyes electorals al PSOE i IU

L'empresari i constructor David Marjaliza ha tornat a admetre que va pagar comissions a regidors i alcaldes del PP, però també del PSOE i IU, i ha concretat que també va finançar campanyes electorals d'aquestes tres formacions. L'exsoci de l'exsecretari general del PP de Madrid Francisco Granados, considerat un dels cervells de la trama Púnica, ha comparegut aquest dimecres a la tarda a la comissió d'investigació sobre el suposat finançament il·legal del PP del Congrés.

"Em ratifico al que he dit en seu parlamentària". Aquesta ha estat la resposta de Marjaliza a la majoria de preguntes que li han fet els portaveus dels grups parlamentaris durant la seva compareixença. L'empresari ha confirmat el que ja va dir davant del jutge, és a dir, que es van repartir amb Francisco Granados comissions milionàries per l'adjudicació a una empresa del constructor per fer tres obres del metro de Madrid.

L'empresari ha afirmat que ha rebut "amenaces" per les seves confessions davant del jutge i ha admès que "s'arrepenteix" de tot el que van fer. "Tothom feia el mateix, qui volia habitatge protegit a Madrid havia de passar per algun contacte", ha admès Marjaliza.