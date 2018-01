L’extresorera del PP valencià: “No en sé gens de comptabilitat”

L’extresorera del PP de València -entre el 2008 i el 2012- i exdiputada a les Corts Valencianes Yolanda García va declarar ahir a l’Audiència Nacional que desconeixia que hi hagués finançament il·legal del partit. De fet, va assegurar a l’alt tribunal que no tenia “cap mena de coneixement comptable”. L’audiència va reprendre ahir el judici dels 19 acusats pel suposat finançament irregular del PP valencià, en les campanyes electorals del 2007 i el 2008.

García va reconèixer la seva signatura en alguns talons del PP a Orange Market, l’empresa que facturava en negre pagaments d’empresaris per a actes de campanya del partit. Tot i així, va assegurar que només els va signar perquè l’exsecretari general del PP valencià, Ricardo Costa -que va confessar dimecres-, i l’exvicesecretari del PP valencià, David Serra, tots dos acusats en el mateix judici, l’hi van ordenar.

L’extresorera va insistir a dir que no va fer cap tasca de “comptabilitat” i que “ni tan sols havia de supervisar” Cristina Ibáñez, l’exgerent del partit que dijous també va declarar com a acusada. Malgrat no estar preparada per al càrrec, García va explicar que va acceptar ser tresorera del PP valencià perquè era una via per entrar al comitè executiu de la formació. Segons l’extresorera, en realitat el càrrec estava “buit de funcions” comptables i de control de despesa. “No vaig arreglar cap factura”, va assegurar.