L'exvicepresident del TEDH Josep Casadevall creu que el recurs de Sànchez té "possibilitats minses" de prosperar

L'exjutge Josep Casedevall considera que el recurs que aquest dilluns al matí presentaran els advocats de Jordi Sànchez al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg per tal que pugui assistir al ple d'investidura té "possibilitats minses, vista la jurisprudència". En declaracions a TV3, Casedevall, que va ser vicepresident del TEDH durant cinc anys, ha dit que veu molt difícil que la petició prosperi. Amb tot, ha assegurat que no té coneixement "d'una situació ni igual ni similar".

"És molt difícil avaluar què farà el Tribunal", ha afirmat. L'exjutge creu que l'estratègia de la defensa serà demanar mesures cautelars pels drets de sufragi passiu i actiu, tot i que ha destacat que no hi ha cap precedent de què s'hagin dictat mesures provisionals per aquest supòsit. Sigui quina sigui la resposta, assegura que serà ràpida. "Si presenten la petició dilluns al matí, a la tarda-vespre poden tenir resposta i, si no, dimarts al matí", ha afirmat.



Aquest dilluns s'havia de celebrar el ple per investir Jordi Sànchez president de la Generalitat, però divendres el president del Parlament, Roger Torrent, va decidir ajornar la sessió perquè el jutge de TS Pablo Llarena va denegar el permís a Sànchez per assistir al ple. Davant d'això, els seus advocats van anunciar que portarien el cas al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg (TEDH) aquest dilluns a les 8 del matí.