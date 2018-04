L’hora dels advocats

Tots els països tenen places i carrers dedicats als seus herois de la independència, que tant poden ser mites medievals com senyors amb perruca i carrabina. En el cas català, descartada la via militar clàssica, els herois d’aquesta nova fase del Procés seran els advocats. Sobre ells recaurà tant la batalla jurídica internacional, amb fitxatges estrella com Paul Bekaert, Wolfgang Schomburg i Aamer Anwar, com la interior contra els tribunals espanyols. Al contrari que qualsevol via basada en la força, aquesta sí que té possibilitats de prosperar en països i institucions amb separació de poders. Els advocats no podran aconseguir la independència, però sí que poden afeblir l’Estat i forçar-lo a cometre errors, que és l’objectiu de qualsevol guerra de guerrilles.