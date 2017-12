L'independentisme perdria la majoria absoluta i Ciutadans empataria amb ERC com a primera força, segons el CIS

A poques hores de començar oficialment la campanya electoral del 21-D, el CIS ha fet públic aquest dilluns un estudi preelectoral sobre les eleccions catalanes. Una enquesta segons la qual l'independentisme perdria la majoria absoluta -la suma d'ERC, Junts per Catalunya i CUP se situaria entre els 66 i el 67 escons-, i en què hi hauria un empat tècnic entre els republicans i Ciutadans com a primera força.

En concret, segons el baròmetre ERC tindria 32 escons i Ciutadans entre 31 i 32 tot i que amb una estimació de vot superior. Per darrere se situaria Junts per Catalunya amb entre 25 i 26 escons, per davant del PSC amb 21, Catalunya en Comú i la CUP empatarien amb nou diputats cadascú i el PP seria última força amb només 7.