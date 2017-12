L’independentisme creix als municipis que van patir la repressió policial l’1-O

L’independentisme va guanyar gairebé 100.000 vots el 21-D respecte al 27-S, però l’augment de la participació va fer baixar el suport a l’estat propi en 0,25 punts. Un lleuger descens que com a tendència ha estat generalitzat arreu del país, exceptuant-ne algunes ciutats de l’àrea metropolitana on l’independentisme ha crescut de manera destacable, i en la majoria de localitats que van patir la repressió policial l’1 d’octubre. A les Terres de l’Ebre, un dels nous bastions de l’independentisme, és on més notori és aquest increment. A Sant Carles de la Ràpita (Montsià), epicentre de la brutalitat de les forces de seguretat de l’Estat amb 45 ferits, els partits independentistes es van enfilar fins al 70,35% dels vots, 4,26 punts més que el 2015. A la localitat veïna de Roquetes (Baix Ebre), on els antiavalots de la Guàrdia Civil es van desplaçar el dia del referèndum després de carregar a la Ràpita, l’increment encara va ser més espectacular. Junts per Catalunya, ERC i la CUP van sumar el 63,18% dels vots, 5,37 punts més que fa dos anys. Sense marxar de l’Ebre, a Móra la Nova (Ribera d’Ebre), on la Guàrdia Civil va ferir sis veïns, l’independentisme també va créixer un punt fins a arribar al 68,46% dels vots.

A la ciutat de Tarragona, feu tradicionalment unionista, l’independentisme també va pujar 0,6 punts fins a arribar al 36,81% dels vots. Aquest ínfim creixement a Tarragona, on la Policia Nacional va carregar amb duresa en cinc col·legis electorals, no es dona a Reus, que no va patir violència l’1-O i on l’independentisme baixa en la mateixa mesura, 0,6 punts, situant-se en el 44,4% dels vots. Sense deixar la demarcació de Tarragona, en municipis més petits l’aval a la independència augmenta de manera més notòria. És el cas del Sarral (Conca de Barberà), on creix 1,24 punts després que la Guàrdia Civil provoqués una dotzena de ferits, i a Cabra del Camp (Alt Camp), on puja gairebé un punt.

El politòleg Lluís Orriols considera que a l’hora de retre comptes, “els greuges i les injustícies de la repressió de l’1-O i de l’aplicació del 155 han pesat més que el full de ruta del Govern que ha portat a una DUI fallida”. La capital de demarcació on l’independentisme creix més és Lleida, que supera per primer cop la meitat dels sufragis (50,62%) amb un augment de dos punts respecte al 27-S. A la capital de la Terra Ferma, les càrregues policials van provocar que un home de 70 anys estigués a punt de morir per un infart. A poc més de deu quilòmetres, Alcarràs (Segrià), on la Guàrdia Civil va deixar una desena llarga de ferits, l’independentisme puja 1,68 punts fins a situar-se en el 67,13% de suport. Un creixement semblant es produeix a Ponts (la Noguera), on vuit de cada deu habitants defensen la independència dos mesos després que la Policia Nacional agredís els electors que protegien la seu electoral.

Menys suport a Barcelona i Girona

Els quatre punts més de participació que hi va haver a Barcelona i a Girona, on la repressió va ser cruenta el dia del referèndum, van penalitzar les forces independentistes. A la capital catalana, l’independentisme va sumar 4.000 vots més, però percentualment va perdre 1,5 punts de suport, mentre que a Girona van ser 0,65 punts respecte al 2015 tot i sumar 1.600 vots més.

A Sant Julià de Ramis, el poble on viu el president Carles Puigdemont i que també va rebre la visita de l’institut armat, en canvi, l’independentisme va créixer 1,60 punts i es va establir en un 65,72% de suport. A la mateixa comarca del Gironès, a Aiguaviva, on els antiavalots de la policia espanyola van irrompre l’1-O a la plaça de l’Ajuntament llançant gasos lacrimògens, l’independentisme es va enfilar 2,67 punts i va sobrepassar el 80% dels vots.

Al Maresme, els tres pobles que van patir la brutalitat policial van veure com es reforçaven les opcions independentistes. On més ho va fer va ser a Dosrius, on la Guàrdia Civil va ferir una quinzena de veïns, nou dels quals, com l’alcalde d’ERC Marc Bosch, van haver de passar per l’Hospital de Mataró. En aquesta localitat del Vallès Oriental, el creixement va ser de 2,57 punts i es va sobrepassar la meitat dels vots. A la Vallalta, els independentistes van pujar 0,86 punts a Sant Cebrià i 1,66 punts a Sant Iscle. Un impuls que no es va repetir a Arenys de Munt, bressol independentista que no va ser assetjat l’1-O, on només van pujar sis centèsimes, ni a Arenys de Mar, que també es va salvar de la ràtzia policial, on van augmentar només 0,16 punts.

Com a Barcelona i a Girona, a Sabadell, tot i la violència de l’1-O, l’independentisme també va baixar tres dècimes. Són els únics casos en què la repressió no va esperonar la voluntat de tenir un nou estat. “És lògic que en ciutats més grans les garrotades quedin més diluïdes que en municipis petits i mitjans, on tothom es coneix i la repercussió és més forta”, conclou el politòleg Oriol Bartomeus.