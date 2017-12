L'independentisme mantindria la majoria absoluta per la mínima, segons una enquesta de 'El Español'

L'independentisme revalidaria la majoria absoluta al Parlament. Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta que ha publicat el diari 'El Español', segons la qual Junts per Catalunya, ERC i la CUP obtindrien com a mínim 68 escons, just el mínim que garanteix la majoria absoluta a la cambra.

Segons l'enquesta, ERC guanyaria els comicis obtenint entre 35 i 37 diputats, mentre que la candidatura que encapçala Carles Puigdemont registra una clara tendència a l'alça i assoliria entre 25 i 27 escons. La CUP, per la seva banda, perdria dos diputats dels que té ara i es quedaria amb 8 escons.

En segona posició es mantindria Ciutadans, amb 29 o 30 escons al Parlament, 4 o 5 més que ara, i el PSC també pujaria i passaria dels 16 actuals a treure'n entre 20 i 22. Les pujades de les candidatures de Miquel Iceta i Inés Arrimadas serien a costa de la caiguda del PP, que passaria d'11 escons a tenir-ne entre 7 i 8, i de Catalunya en Comú Podem, que perdria quatre diputats i passaria dels 11 actuals a set.