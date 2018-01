El jutge Llarena va ordenar confiscar els correus del president Puigdemont, vicepresident Junqueras i 30 persones més

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va ordenar "examinar i analitzar" els correus electrònics del president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, els consellers i membres de la Mesa així com d'altres dirigents independentistes com Anna Gabriel (CUP) o Marta Rovira (ERC), i també els líders d'ANC i Òmnium o la presidenta de l'AMI.



A més, el jutge també va ordenar requisar la correspondència electrònica de persones vinculades amb el "procés" com l'exmagistrat del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer, l'exsecretari d'Economia Pere Aragonés, l'exsecretari de Govern d'Artur Mas Joan Vidal, i els directors de les oficines per a l'autogovern Víctor Cullell i Josep Maria Reniu.



La Guàrdia Civil va rebre l'ordre de confiscar els correus electrònics de més de 32 persones entre l'abril del 2016 fins a l'octubre del 2017, informació extreta després d'haver-se aixecat el secret de sumari parcial. Segons l'auto de Llarena del passat 11 de gener, "la rellevància penal de les conductes delictives que s'investiguen", és la que "justifica l'accés, l'examen i l'anàlisi de la correspondència electrònica mantinguda pels investigats" en ser la prova més objectiva que permetrà "confirmar o refutar els indicis dels quals es disposa".



Respecte la investigació dels correus electrònics de membres que escapaven al Gabinet de Puigdemont, considera que estaven "directament vinculats amb les actuacions executives desenvolupades per a la consecució dels objectius secessionistes". A més, Llarena afirma que aquests darrers "directament van impulsar moltes de les actuacions col·lectives que havien d'impossibilitar l'execució de les resolucions judicials", en referència a la prohibició de celebrar el referèndum de l'1-O.



En una providència del 18 de gener, el TS accepta la petició de la Fiscalia d'investigar si els Mossos van utilitzar els canals habituals de comunicació durant el referèndum de l'1-O. La sol·licitud, que es va emetre el passat 22 de desembre, instava el magistrat Pablo Llarena a demanar a la Direcció General de la Policia un informe aclarint el motiu pel qual es van repartir telèfons mòbils entre les patrulles dels Mossos que vigilaven els col·legis electorals durant l'1-O.



Desestima, però, citar com a investigats al major Josep Lluís Trapero, actualment amb una causa oberta a l'Audiència Nacional, i l'exsecretari d'Economia Josep Maria Jové, investigat pel Jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.