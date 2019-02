Llarena descarta reactivar l’euroordre contra Puigdemont pel seu viatge al Parlament Europeu

El magistrat instructor de la causa per rebel·lió contra els líders independentistes catalans, Pablo Llarena, ha descartat aquest dijous reactivar l’ordre europea de detenció i entrega contra l’expresident Carles Puigdemont, que preveu participar dilluns que ve en un acte al Parlament Europeu.

El magistrat entén que la seva situació no ha canviat des que va aixecar l’ordre. La va retirar el juliol del 2018 quan, després que el polític català fos detingut a Alemanya, el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein va argumentar que només el lliuraria a Espanya per malversació i no pels delictes pels quals se'l reclamava: rebel·lió, sedició i desobediència.

Va ser aleshores quan Puigdemont va tornar a Bèlgica, on ja ha fixat la seva residència. Tot i així, l'expresident segueix processat a Espanya. De moment no pot ser jutjat, però en el cas que entrés de nou al país seria detingut.