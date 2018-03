Llarena amplia la instrucció del cas de rebel·lió fins a 18 mesos, com demanava la fiscalia

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha acceptat aquest dijous declarar causa complexa la que instrueix contra el Govern, els Jordis i diversos dirigents sobiranistes que no formaven part de l'executiu per rebel·lió. La decisió suposa ampliar de 6 a 18 mesos el termini d'instrucció de la causa, tal com sol·licitava la fiscalia. Les defenses dels acusats es van adherir a aquesta petició.

En una interlocutòria, Llarena fa seus els arguments de la fiscalia, que considerava que la causa complia els requisits legals per ser declarada complexa i que passen perquè hi hagi un gran nombre d'investigats, molta documentació i incidents processals referits a mesures cautelars o investigacions en marxa.

La decisió del magistrat podria ajornar el processament dels imputats per la causa, en allargar els terminis de la instrucció. L'anterior llindar de sis mesos obligava Llarena a finalitzar la instrucció, que es va encetar el 31 d'octubre, a l'abril. Seria aleshores quan els imputats quedarien processats i, els que són a la presó, podrien acabar inhabilitats de manera preventiva, en aplicació així de la reforma del Codi Penal que permetia prohibir l'exercici de càrrecs públics als processats "rebels" que tinguin mesures cautelars.

Tot i així, el termini que es fixa Llarena és un nou límit habilitant, i no obsta perquè el jutge pugui mantenir un calendari similar al que fins ara li imposava la llei d'enjudiciament criminal.