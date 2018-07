Llarena ja té la traducció de la resolució de Schleswig-Holstein

Gairebé una setmana després que el Tribunal de Schleswig-Holstein admetés l'extradició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per un presumpte delicte de malversació de fons públics, el jutge instructor Pablo Llarena ja té a les mans la traducció de la resolució. Ara Llarena ha de decidir si accepta l'extradició per malversació o la rebutja.

La primera opció implicaria que el líder del Procés fos jutjat només per malversació (que pot arribar a un màxim de 12 anys de presó), mentre que els altres membres del Govern serien jutjats per rebel·lió i podrien arribar a complir un màxim de 30 anys de presó. No obstant això, la llei de reconeixement mutu de resolucions penals a la UE estableix en el seu article 92 que 45 dies després que una persona sigui posada en llibertat definitiva pot tornar a ser processada per un delicte diferent, sempre que continuï a Espanya. Per tant, Puigdemont hauria de complir la condemna per malversació i, un cop recuperada la llibertat, se'l podria jutjar per rebel·lió si passa els 45 dies següents a Espanya.

La segona opció que té Llarena -rebutjar l'extradició- implicaria que Puigdemont quedés lliure a Alemanya, però s'evitaria que els acusats fossin jutjats per delictes diferents.

Davant d'això, la pròxima jugada de Llarena podria ser portar el cas al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg. Sigui com sigui, Llarena busca guanyar temps perquè el judici es produeixi sense diferències entre els que són a la presó i els que són a l'estranger. Si portés el cas a Europa implicaria que el possible procés d'extradició s'allargués encara més.