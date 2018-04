Llarena paralitzarà la causa contra Puigdemont si no el lliuren per rebel·lió

El jutge Pablo Llarena acudirà davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de Luxemburg en el moment en què Alemanya accepti lliurar al president Carles Puigdemont per qualsevol delicte que no sigui el de rebel·lió, una iniciativa que paralitzaria provisionalment la causa contra ell. Quan el tribunal alemany va avançar que no lliuraria a Puigdemont a Espanya pel delicte de rebel·lió, el jutge del Tribunal Suprem va començar a estudiar la possibilitat de presentar una qüestió prejudicial davant el TJUE.

Si presenta la qüestió, el procediment relatiu al president quedarà paralitzat en una peça separada des del mateix instant en què sigui admesa a tràmit, mentre que la resta del procés seguirà el seu curs. Això permetria evitar jutjar a tots els inculpats que no s'han exiliat per delictes més greus que aquells pels quals es lliurés a Puigdemont. La fiscalia està d'acord amb aquesta iniciativa, però el dubte és quan podria plantejar la qüestió Llarena. I aquest moment arribarà quan Alemanya pretengui lliurar a Puigdemont per altres delictes que no siguin rebel·lió.

Perquè sigui admesa a tràmit una qüestió prejudicial del jutge que la presenti s'ha de veure en la situació d'adoptar una resolució sobre la qual tingui dubtes sobre com aplicar el dret de la UE. És a dir, no és possible qüestionar l'acció d'un altre tribunal, sinó haver d'adoptar una resolució. O sigui, Llarena no pot qüestionar directament al tribunal alemany, sinó dubtar quan ell hagi de decidir.

Però fonts del Tribunal Suprem han informat a Efe que sí que podrà acudir davant Luxemburg quan hagi de decidir si accepta el lliurament de Carles Puigdemont per delictes com malversació o desobediència i no pel més greu, el de rebel·lió. Aquesta hipòtesi encara no és acceptada com a inevitable pel Tribunal Suprem. De fet, la reunió que avui han tingut fiscals espanyols i alemanys a l'Haia està concebuda per aportar arguments a l'acusació pública germànica.

Aquests arguments haurien de permetre als fiscals alemanys per convèncer l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein, l'estat federat per on va entrar Puigdemont a Alemanya el passat 25 de març i on va quedar immediatament detingut, perquè accepti lliurar el president per tots els delictes per els que ha estat processat i no, com inicialment ha anunciat, rebutjar la seva entrega per rebel·lió.