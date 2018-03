Llarena obvia una part dels fets de l'1-O i el 20-S acreditats per imatges

La interlocutòria de 69 pàgines del Tribunal Suprem en què es processen 25 polítics i líders de la societat civil independentista inclou un relat del Procés que va del 2012 a finals del 2017. Aquest relat escrit pel magistrat Pablo Llarena recull fil per randa, des de la seva perspectiva, els moments clau dels últims anys de la política catalana, i dedica unes quantes pàgines a la celebració de l'1-O i a la concentració del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia. Però tant de l'1-O com del 20-S obvia una part dels fets que estan acreditats per una multitud d'imatges: no enumera els ciutadans ferits el dia del referèndum ni té en compte el dispositiu dels Mossos d'Esquadra a la conselleria d'Economia.

Sobre l'1 d'octubre, Llarena només fa un incís sobre els ciutadans ferits per les càrregues: "Les lesions sofertes per diversos ciutadans fruit de l'ús de la força policial". Però, en canvi, considera que l'1-O "un nombre important de ciutadans" es va enfrontar "a la tasca dels policies", i que això "es va materialitzar en actes de violència que van lesionar diversos agents o van causar danys al seu material". El magistrat del Suprem aprofita per recollir els informes de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que parlen de les "agressions" que van viure els agents en "les aglomeracions dels ciutadans".

Un policia nacional estirant pels cabells una votant a Tarragona

Per tant, en la interlocutòria de processament del Suprem queden enumerats els agents que -segons la Guàrdia Civil i la Policia Nacional- van resultar ferits quan els dos cossos van carregar contra els ciutadans l'1-O. Però, en canvi, Llarena no fa constar les 1.066 persones que, segons el departament de Salut, van necessitar atenció mèdica el dia del referèndum per les càrregues policials. 991 dels ferits civils van ser atesos el mateix 1 d'octubre als centres sanitaris, ja fossin centres d'atenció primària o hospitals, i 75 van anar al metge aquella mateixa setmana. En aquest cas, cap de les xifres apareix a la interlocutòria.

Roger Español, l'home que va perdre la visió d'un ull l'1-O

Pel que fa a la concentració del 20-S, Llarena assegura que aquell dia la conselleria d'Economia va estar "sota l'única protecció dels dos Mossos d'Esquadra que diàriament s'encarreguen de la vigilància ordinària" per accedir a l'edifici. "No van rebre cap reforç durant el dia", manté el magistrat del Suprem. Una descripció que contradiu les imatges de la concentració del 20 de setembre davant la seu del departament d'Economia -entre Gran Via i Rambla Catalunya-, quan des del matí hi va haver un dispositiu dels Mossos.

Agents dels Mossos davant els concentrats al departament d'Economia

Les fotos demostren que a la porta d'entrada hi havia més que dos agents dels Mossos, i a mesura que va avançar el dia, els efectius es van reforçar. Fins i tot, a la nit els Mossos van arribar a fer un cordó policial.