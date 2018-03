Llarena sotmet a revisió les mesures del “nucli dur” processat

Ja hi ha ordre de processament. El magistrat instructor, Pablo Llarena, ho notificarà demà a les defenses de tots els processats -la xifra total dels quals no ha transcendit- i sotmetrà la situació personal de Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Marta Rovira a una vista per determinar si es manté la seva situació actual (llibertat provisional, fiances, compareixença i entrega de passaports) o s’endureix.

Tots sis, a més d’Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a la presó, i d’altres que estan fora del radar de la justícia espanyola, com Carles Puigdemont, són, segons Llarena, el “nucli dur” de l’organització de l’1-O. L’ordre de processament és una peça única que narra els fets i precisa la participació de cadascun dels processats en la comissió dels presumptes delictes. Als sis diputats convocats demà, segons fonts judicials, se’ls imputaria el delicte de conspiració per rebel·lió, desobediència i malversació -en diferents graus, segons la seva presència al Govern, al Parlament i a l’impuls polític-, i per aquest motiu el magistrat vol sotmetre a consideració la seva situació personal en relació a les mesures cautelars que se’ls han aplicat fins ara. En altres termes: la nova condició de processats com a responsables de delictes que es castiguen amb penes de presó d’entre 15 i 25 anys suposa un canvi d’estatus que, segons fonts consultades, ha portat el magistrat a sotmetre la nova situació a l’opinió de la fiscalia, l’Advocacia de l’Estat, l’acusació popular i les defenses.

¿L’anunci que ja hi ha ordre de processament ha sigut una resposta de Llarena a la possible investidura de Jordi Turull? Ja se sabia que el processament seria els últims dies de març. Per tant, és anterior a l’inici del pla C. L’ordre de processament inclouria com a “clàusula” l’article 384 bis de la llei d’enjudiciament criminal previst per als que participen en el delicte de rebel·lió, a través del qual es pot inhabilitar el càrrec que tingui el processat. Per tal d’executar-lo s’han de donar dues condicions: l’ordre de processament ha de ser ferma i a la persona se li ha de decretar presó o estar a la presó. Per ara, Turull està en llibertat provisional amb mesures cautelars.

¿Llarena s’encamina a decretar-li presó demà? El magistrat no decreta d’ofici la presó, sinó que recull la posició de les acusacions després d’escoltar els processats. Per tant, serà determinant la posició de la fiscalia. Els fiscals han insistit que l’acord entre JxCat i ERC per fer el procés constituent és la continuació de l’acció delictiva que s’està investigant. Si Turull assumís aquest programa sent candidat a la investidura, això implicaria que la seva situació de llibertat provisional variaria. Demà la fiscalia ho plantejarà.

Als sis diputats convocats se’ls notificarà l’ordre, però no prestaran declaració indagatòria demà, sinó la setmana que ve. Hi ha una màxima sobre les vistes de l’article 505 de la llei d’enjudiciament criminal: se sap com s’hi entra, però no com se’n surt.