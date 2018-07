La resolució d'Alemanya, una garrotada a la causa de Llarena

Els problemes augmenten per al jutge instructor Pablo Llarena. Després que el Tribunal de Schleswig-Holstein hagi admès extradir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per un presumpte delicte de malversació de fons públics i no per rebel·lió, la macrocausa contra el Procés queda en entredit. Ara el jutge Llarena –que just dimarts va tancar la instrucció i va posar en una peça separada els exiliats– té dues opcions: acceptar l'extradició per malversació o rebutjar-la. Totes dues el deixen en evidència.

La primera opció implicaria que el líder del Procés fos jutjat només per malversació (que pot arribar a un màxim de 12 anys de presó), mentre que els altres membres del Govern serien jutjats per rebel·lió i podrien arribar a complir un màxim de 30 anys de presó. La segona implicaria que Puigdemont quedés lliure a Alemanya, però Llarena evitaria el ridícul de jutjar-lo per malversació.

Davant d'aquests fets, la pròxima jugada de Llarena podria ser portar el cas al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg. De moment, però, al Tribunal Suprem no es pronuncien sobre aquesta possibilitat i asseguren que encara no han rebut la resolució d'Alemanya. Fonts del Suprem, però, asseguren que ja s'esperaven aquesta resolució d'Alemanya.

Al seu torn, la defensa de Puigdemont ja ha assegurat que recorrerà l'extradició, mentre que la fiscalia alemanya no ho farà.

La fiscal general, Maria José Segarra, ha insistit en la "col·laboració amb la fiscalia alemanya" i ha agraït "especialment" la seva cooperació. Durant l'acte de comiat del seu predecessor, Julián Sánchez Melgar -en el què també hi ha assistit Llarena- Segarra s'ha limitat a reivindicat la importància dels "mecanismes de cooperació internacional i confiança mútua".