Lliures s'integra a la candidatura de Manuel Valls a Barcelona

Lliures, la formació encapçalada per l'exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Antoni Fernàndez Teixidó, ha apostat per donar suport i integrar-se a la llista de Manuel Valls a l'alcaldia de Barcelona, una candidatura impulsada per Ciutadans.



En l'assemblea del partit celebrada ahir i organitzada per establir aliances i definir el posicionament de Lliures respecte als comicis municipals del maig, un 67% dels participants van votar a favor de sumar esforços amb l'ex primer ministre francès. Segons han explicat a través d'un comunicat, va ser el mateix Valls qui va proposar-los adherir-se a la seva candidatura.





Avui, a l’assemblea, els militants dels @ElsLliures hem votat per decidir si sumar-nos a la candidatura per a l’alcaldia de Barcelona d’en @manuelvalls; el resultat ha estat el següent:



67 % SI

32% NO

0% En blanc

1% Nuls



Comencem! #Lliures #CentratsEnCatalunya — Lliures (@ElsLliures) 22 de enero de 2019

Els de Fernàndez Teixidó preveuen participar activament en la candidatura i, per tant, també tindran alguna cosa a dir en l'elaboració del programa municipal.

Així mateix, Lliures ha reiterat la voluntat de presentar-se a les eleccions europees amb una candidatura de partits "centristes" d'àmbit espanyol.