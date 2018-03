Lliures aterra al panorama polític català per lluitar contra la unilateralitat

Lliures ja és una realitat. El partit que pretén omplir l'espai del centredreta catalanista ha celebrat aquesta tarda la seva tercera conferència sota el lema 'Centrats en Catalunya'. Amb el pretext de presentar el seu programa polític, la formació ha anunciat que el seu objectiu principal és "guanyar l'àrea metropolitana les eleccions municipals del 2019". De fet, així ho avançava aquest matí en roda de premsa el president del partit i exdiputat de Convergència Democràtica, Antoni Fernández Teixidó.



Davant d'unes 400 persones, Fernández Teixidó ha defensat que Lliures és un "moviment imprescindible" per combatre la "política d'estancament en què viu Catalunya" ja que, des de la segona conferència, ha assegurat que "res no ha canviat: seguim sense autogovern i sense president", una situació que si s'allarga, fins i tot, els faria plantejar-se acudir a uns hipotètics comicis autonòmics. Tot i així, el president de Lliures i exdiputat de CDC ha assegurat que "la majoria de partits catalans no volen repetir les eleccions", però que "hi ha un factor de gran perill: la CUP". Fernández Teixidó ha assegurat que malgrat que la justícia espanyola segueixi posant pals a les rodes per investir un candidat independentista, qui "imposa la llei final" són els cupaires.



Entre representants de Societat Civil Catalana, Nova Convergència i la plataforma contra el procés Concòrdia Cívica, a més de desenes d'empresaris catalans, Fernández Teixidó ha reivindicat la necessitat de poder explicar "què passa a Catalunya sense que ens tremolin les cames", una tasca a la qual l'exdiputada del Partit Popular Montserrat Nebrera ha donat suport. "Els Lliures arriben per fer entendre allò que alguns volíem dir fa temps", ha assegurat en referència al seu "intent fallit" quan era diputada pels populars al Parlament. Nebrera, que s'ha mostrat crítica amb el govern de Madrid, ha assegurat que el PP "no va saber entendre que havíem de ser una formació liberal i conservadora", allò que ara els Lliures "anomenen liberalistes, catalanistes i humanistes".



Malgrat les crítiques, a qui l'exdiputat d'Unió Roger Montañola creu que "no s'ha de renyar" és la gent. "No podem dir-los que s'han equivocat, hem d'oferir-los una alternativa". Aquesta sortida passa, essencialment, per guanyar l'alcaldia de Barcelona i "retornar la il·lusió de la Barcelona olímpica". Així ho ha indicat el secretari d'implantació territorial del partit, Juanjo Isern. "Ja ningú no assumeix grans projectes", sinó que "ara discuteixen sobre si posar tres o quatre carrils bici", ha recriminat. Isern ha defensat la necessitat de tornar a fer "macropolítica", començant per la mateixa campanya de les municipals, una campanya per a la qual Fernández Teixidó ha assegurat que "hi ha capital".



L'acte de vigília dels nou mesos des de la constitució de Lliures ha comptat amb la participació de persones anònimes que han animat a sumar-se a la iniciativa, però també de personatges públicament conegudes com l'exdirectiu del FC Barcelona Toni Freixa, que s'ha mostrat "molt il·lusionat amb aquest projecte" i disposat a "donar la cara per Catalunya". Antoni Fernández Teixidó ha volgut restar efervescència i ha posat en valor la formació del partit "a poc a poc". Tot i així, la directiva de Lliures ha assegurat que "si estàs preparat per a les municipals, tota la resta és facilíssim".