Lliures no descarta formar part de la candidatura de Manuel Valls a Barcelona. "Es veurà", ha assegurat aquest dijous el líder de la formació, Antoni Fernàndez Teixidó, en roda de premsa, acompanyat de Roger Montañola. "Estem valorant encara moltes coses", ha afirmat: "El senyor Valls mereix tot el nostre respecte com a candidat, però també d'altres: hi estem pensant. En parlem? Sí, en parlem". Teixidó ha confirmat que s'ha reunit amb l'ex primer ministre francès ( com va avançar l'ARA), tot i que la formació no li ha donat suport oficialment i avui, en atenció als mitjans, ha preferit deixar totes les opcions en l'aire. Tampoc ha respost si, en cas que arribés a algun acord amb l'equip de Valls, la formació s'hi integraria o bé seria una persona del partit la que formaria part de la llista, tot i que les declaracions de l'alcaldable de Barcelona, que ha reiterat en diverses ocasions que prefereix una candidatura lliure de sigles de partit, apuntarien en tot cas a la segona opció.

Teixidó ha respost així a preguntes dels periodistes en la presentació de la quarta conferència política del partit, que se celebrarà aquesta tarda a l'auditori del World Trade Center de Barcelona amb el lema 'La força del nou catalanisme'. Segons ha explicat, hi participaran el líder d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, i el número u del PSC, Miquel Iceta, així com el notari Juan José López Burniol, la professora i tertuliana Montserrat Nebrera i el portaveu de Portes Obertes del Catalanisme, Mario Romeo. La conferència té l'objectiu, ha dit Teixidó, d'afavorir les "converses per a la refundació del catalanisme" de cara a les pròximes eleccions, però tampoc aclareix com es concretarà això en uns pròxims comicis electorals. "Com he dit anteriorment, es veurà –ha dit–. El PSC és el catalanisme d'esquerres, i nosaltres el catalanisme liberal catalanista". "Podem anar junts? Sí, amb la societat civil", ha assegurat Teixidó. "No venim a buscar un càrrec ni a tenir un diputat", ha recalcat al seu torn Montañola.

En aquest sentit, Teixidó ha parlat d'una "plataforma" per refundar el catalanisme i "vèncer l'independentisme electoralment, no amb el 155 sinó electoralment, com se l'ha de vèncer", però no ha concretat quina forma tindrà aquesta plataforma.

La formació Lliures la van fundar el 2017 exmembres de CDC (Teixidó n'és un) i d'Unió (com Montañola) i altres figures independents, i aspira a recuperar un catalanisme "moderat" i allunyat de l'independentisme, que, ha recalcat Montañola, és "impossible".